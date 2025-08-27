Secuestrados en Guaviare: soldados estuvieron bajo amenaza de drones en manos de disidencias

La situación de los 34 soldados secuestrados en zona rural de El Retorno, Guaviare, se tornó aún más tensa en las últimas horas. Según fuentes de inteligencia, los uniformados retenidos desde el 24 de agosto por órdenes del Frente 44 de las disidencias de las Farc fueron objeto de una amenaza con drones mientras permanecían en un área abierta, rodeados por personas que les impedían desplazarse libremente.

Ante el inminente riesgo de ser detectados y atacados, los militares tuvieron que refugiarse bajo la cobertura de árboles cercanos para evitar la identificación aérea. Esta nueva maniobra confirma la presencia de tecnología no convencional de guerra en manos de la estructura armada que responde a alias ‘Yimmi Parra’, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, y que mantiene bajo presión a las tropas en el suroriente del país.

Militares secuestrados en San José del Guaviare. Suministrada.

El secuestro masivo ocurrió luego de que, en medio de operaciones militares contra las disidencias, la tropa fuera interceptada por hombres vestidos de civil que justificaron la retención bajo la figura de un “corredor humanitario”. Sin embargo, inteligencia militar sostiene que la acción fue una retaliación directa del Frente 44, tras la muerte de diez de sus integrantes, entre ellos alias ‘Dumar’, en una operación previa en Guaviare.

Los captores han exigido como condición la entrega del cuerpo de uno de los guerrilleros abatidos, mientras el Gobierno, a través del ministro de Defensa Pedro Sánchez, advirtió que se trata de un acto criminal inadmisible y anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que conduzca a los responsables.

La amenaza con drones sobre los soldados retenidos evidencia el alto nivel de riesgo en el que se encuentran y la capacidad de las disidencias para ejercer presión militar y psicológica.