Alias ‘Yimmi Martínez’, el cabecilla señalado del secuestro de 34 militares en Guaviare

El nombre de Jhon Wilmer Ulcue Trochez, más conocido como alias ‘Yimmi Martínez’, volvió a ser mencionado en los informes de inteligencia tras el secuestro de 34 soldados en Guaviare. Según las autoridades, este hombre de 26 años es el actual cabecilla de la subestructura 44 ‘Antonio Ricaurte’, facción de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.

El domingo pasado, en medio de una operación en Guaviare que dejó abatidos a 10 integrantes de las disidencias, entre ellos alias ‘Dumar’, se emitió la orden directa al Frente 44 de replegarse y retaliar contra las tropas. La instrucción fue clara: amedrentar a la población civil y secuestrar a los 34 militares que adelantaban operaciones en la zona rural de San José del Guaviare.

El prontuario criminal de alias ‘Yimmi Martínez’ dentro de las disidencias se remonta al año 2015, cuando ingresó como miliciano bolivariano en el Cauca. Tras pasar por cursos básicos de guerrilla y escalar posiciones como reemplazante y cabecilla de comisión, en 2024 asumió el mando de la subestructura 44, consolidando su poder en los corredores del narcotráfico en las veredas La Dosmil, Puerto Flores, El Barranco, Casa Roja, Barranco Colorado y Agua Bonita, entre otras.

Militares, foto de referencia Foto: Blu Radio

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló que las personas que mantienen retenidos a los 34 militares en Guaviare están exigiendo la entrega del cuerpo de uno de los guerrilleros abatidos durante la reciente operación militar contra las disidencias de las Farc.

Las autoridades coinciden en que este cabecilla representa una amenaza seria para la estabilidad en la región amazónica, no solo por su capacidad de mando sobre al menos 70 hombres armados, sino también por el control que ejerce sobre corredores estratégicos del narcotráfico y las finanzas de la organización.

Actualmente, sobre ‘Yimmi Martínez’ pesan varias órdenes de captura por terrorismo, concierto para delinquir y desplazamiento forzado. Su rol en el secuestro masivo de los 34 militares marca un nuevo capítulo en la escalada de violencia de las disidencias en Guaviare y lo convierte en uno de los principales objetivos de las Fuerzas Militares en esa región del país.