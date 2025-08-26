Secuestradores exigen cuerpo de criminal abatido para liberar a 34 militares en Guaviare: minDefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló que las personas que mantienen retenidos a los 34 militares en Guaviare están exigiendo la entrega del cuerpo de uno de los guerrilleros abatidos durante la reciente operación militar contra las disidencias de las Farc.

“Hemos recibido información de que algunas de estas personas, presuntamente infiltradas o amenazadas por ‘Mordisco’, exigen la entrega del cuerpo de uno de los diez muertos en desarrollo de la operación militar el pasado domingo, donde nuestras Fuerzas Militares y la Policía adelantaron una contundente ofensiva contra la comisión criminal del cabecilla alias ‘Dumar’ o ‘Chito’, quien también fue abatido”, explicó el ministro.

Según Sánchez, el cuerpo reclamado se encuentra en San José del Guaviare, bajo custodia y siguiendo los protocolos de medicina legal y judicial. “Desde el inicio se ha ofrecido el transporte de estas personas a San José del Guaviare y todas las garantías institucionales para que conozcan y acompañen de primera mano los procesos que se están adelantando acorde a la Constitución y la ley”, señaló.

Pese a los esfuerzos de mediación de organismos humanitarios como la Defensoría del Pueblo, los civiles continúan bloqueando la salida de los uniformados. “Persisten en mantener el secuestro extorsivo e impedir la labor legítima de la Fuerza Pública”, advirtió Sánchez.

El alto funcionario subrayó que, por instrucción del presidente Gustavo Petro, se han desplegado todas las capacidades de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional para rescatar a los soldados y restablecer el orden. Además, anunció una recompensa: “Se ofrece hasta 20 millones de pesos de recompensa por información que permita identificar y llevar ante la justicia a los responsables de estos graves delitos contra la Fuerza Pública y contra la comunidad que protegemos”.