MinDefensa confirmó secuestro de 34 militares en Guaviare tras operativo contra disidencias

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el secuestro de 34 militares en zona rural de El Retorno, Guaviare, en medio de operaciones contra las disidencias de las Farc. El ministro señaló que los uniformados fueron interceptados y privados de la libertad en un hecho que constituye un acto criminal.

“Respecto al secuestro de 34 militares en el área rural de El Retorno, Guaviare, obedece a la acción ilegal, delictiva de unas personas vestidas de civil que dicen retener a unos militares. No, no los están reteniendo, eso va contra la voluntad de ellos y eso es un secuestro”, aseguró el ministro. Sánchez agregó que los responsables pretenden justificar la acción bajo la figura de un “corredor humanitario”, lo que, según dijo, interfiere en las operaciones de seguridad contra alias ‘Iván Mordisco’, considerado la principal amenaza criminal en la región.

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, confirmó que son 34 los militares que están secuestrados desde hace 3 días en el Guaviare durante una operación militar donde fue dado de baja alias 'Dumar'

Por su parte, el almirante Francisco Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares, explicó que el hecho ocurrió luego de combates entre tropas del Ejército y el Bloque Móvil Martín Villa, facción de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. En esas confrontaciones, desarrolladas en la vereda Nueva York desde el 24 de agosto, murieron 10 presuntos integrantes de la estructura ilegal.

“El día de ayer, tropas de las Fuerzas Militares sostuvieron combates al momento de la extracción de las tropas de la zona, esta fue impedida por la comunidad, no permitiendo la extracción de alrededor de 30 de nuestros uniformados”, confirmó Cubides.

Desde entonces, las autoridades realizan coordinaciones con la Defensoría del Pueblo, la Misión de la ONU en Colombia y la MAPP-OEA, con el fin de garantizar que los militares retenidos sean liberados sin que se ponga en riesgo su vida.

El Gobierno reiteró que no aceptará figuras de presión como “corredores humanitarios” impuestos por grupos armados ilegales y aseguró que continuará con las operaciones en la región para proteger a las comunidades del Guaviare, que han denunciado la presencia y amenazas constantes de las disidencias.