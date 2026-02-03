Ante el avance de la ola invernal en la región Caribe, el Ejército activó sus capacidades especiales para la atención de emergencias, con énfasis inicial en el departamento de Córdoba, uno de los territorios más afectados por las fuertes lluvias. Así lo confirmó en declaraciones a Blu Radio el coronel Wilson Eduardo Martínez Escobar, comandante de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres del Comando de Ingenieros del Ejército.

El oficial explicó que, aunque Córdoba concentra en este momento la mayor prioridad operativa, existen emergencias reportadas “a lo largo y ancho de todo el litoral caribe”, razón por la cual la Fuerza mantiene un dispositivo flexible para responder a los requerimientos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en diferentes municipios y departamentos.

Ejército despliega batallones y equipos de rescate para atender emergencias por ola invernal

De acuerdo con el coronel Martínez Escobar, el Ejército tiene dispuestos dos batallones y 14 pelotones en alistamiento, los cuales pueden ser desplegados de manera progresiva según la evolución de la emergencia. Estas unidades cuentan con capacidades específicas en gestión del riesgo, lo que les permite actuar en escenarios de inundaciones, crecientes súbitas y afectaciones a la infraestructura y a las comunidades.

Para el caso puntual de Córdoba, el Ejército enviará un pelotón con capacidades especiales en búsqueda y rescate acuático, equipado con los elementos necesarios para atender este tipo de emergencias. Además, se confirmó la presencia del comandante del batallón en el Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental, con el fin de articular las acciones con las autoridades locales y los organismos de socorro.



Ejército despliega batallones y equipos de rescate para atender emergencias por ola invernal

“El Ejército Nacional está atento a ser desplegado y apoyar donde sea requerido, con sus capacidades diferenciales, con sus rescatistas y con sus hombres”, señaló el coronel, al destacar que la misión principal es salvaguardar la vida, los bienes y los intereses de la población civil, dentro de las disponibilidades operativas de la Fuerza.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la situación climática en la región Caribe, mientras continúan los alistamientos para ampliar la respuesta en caso de que se presenten nuevas emergencias asociadas a la temporada de lluvias.