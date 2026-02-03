En vivo
El regalo que Donald Trump le entregó a Petro tras su reunión

El regalo que Donald Trump le entregó a Petro tras su reunión

La reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro se desarrolló a puerta cerrada sin acceso a la prensa y sin los protocolos empleados en visitas de otros jefes de Estado.

