El regalo que Donald Trump le entregó a Petro tras su reunión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, finalizaron este martes una reunión bilateral de dos horas en la Casa Blanca. Al cierre del encuentro, se conoció el obsequio entregado al mandatario colombiano: una fotografía oficial enmarcada del saludo entre ambos, firmada por Trump con el mensaje manuscrito: 'Gustavo, a great honor. I love Colombia (Gustavo, un gran honor. Amo a Colombia)".

Petro ingresó a la residencia presidencial a las 10:53 hora local en un vehículo del Servicio Secreto. El diálogo se desarrolló a puerta cerrada sin acceso a la prensa y sin los protocolos de guardia de honor empleados en visitas de otros jefes de Estado. Según Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense mantuvo una disposición de apertura durante la sesión.

Detalle de Donald Trump a Gustavo Petro Foto: X @petrogustavo

El tema central de la discusión fue la política contra el narcotráfico. La administración de Trump sostiene que la producción de cocaína ha aumentado en el último periodo, mientras que la delegación colombiana, integrada por la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, expuso los resultados de la estrategia de sustitución de cultivos. Por parte de EE. UU. asistieron el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Este encuentro es el primero entre ambos tras un año de tensiones institucionales. Previamente, el Gobierno estadounidense retiró la certificación a Colombia en la lucha contra las drogas e incluyó al presidente Petro en la 'Lista Clinton', lo que conllevó la revocación de su visado y la imposición de sanciones financieras.



El viaje de Petro a Washington se realizó mediante un visado especial. La reunión fue acordada el pasado 7 de enero tras una comunicación telefónica, estableciendo un canal directo de comunicación meses antes de las elecciones presidenciales colombianas programadas para el 31 de mayo.