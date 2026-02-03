En vivo
Universidades le apuestan a la IA y la ciberseguridad para cerrar la brecha digital en 2030

Universidades le apuestan a la IA y la ciberseguridad para cerrar la brecha digital en 2030

Ante un mercado donde el 85% de los empleos requerirán competencias digitales para 2030, el reto de la educación superior se enmarca en capacitar a los estudiantes para transformar la educación superior en el país.

El mayor general (r) Javier Alberto Ayala Amaya, rector de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), detalló cómo la inteligencia artificial y la ciberseguridad transforman la educación superior en Colombia.
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

