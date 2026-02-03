Universidades le apuestan a la IA y la ciberseguridad para cerrar la brecha digital en 2030

Publicidad
En Blu 4.0, el mayor general (r) Javier Alberto Ayala Amaya, rector de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), detalló cómo la inteligencia artificial y la ciberseguridad transforman la educación superior en Colombia.
En un contexto donde el 85% de los empleos para 2030 requerirán competencias digitales —según el Foro Económico Mundial— y el 70% de las universidades globales ya integran IA en sus aulas, la UMNG invierte en tecnología para formar líderes adaptados al ciberespacio y la sostenibilidad.
Ayala explicó que los escenarios de batalla han migrado al ciberespacio, impulsando una maestría en ciberseguridad y ciberdefensa, y un ecosistema digital con inversión superior a 5.000 millones de pesos, proyectado como el más avanzado del hemisferio occidental.
La UMNG también lanzará una maestría en inteligencia artificial, asesorada por Google y Amazon, para integrar tecnología en pensum y metodologías.
Estos avances se enmarcan en el Plan Rectoral “Educación neogranadina para la vida, el liderazgo y la paz”, que prioriza derechos humanos, sostenibilidad y movilidad internacional, aumentada en 450% con intercambios en Europa, Asia y EE.UU. para estudiantes de estratos bajos.
“Observar a esos muchachos la felicidad cuando llegan a otro continente con el apoyo de recursos de la universidad… algunos han usado por primera vez un avión llegando a España”, relató el rector.
La UMNG promueve premios de sostenibilidad, huertas urbanas, protección de ecosistemas y jornadas “pet friendly”. Ha invertido 22.000 millones en investigación, posicionándose como la primera universidad pública en rankings como Times Higher Education.
Aunque la IA es transversal, Ayala enfatizó el rol humano: “Nunca vamos a permitir que la inteligencia artificial eduque líderes, porque el liderazgo se brinda en la forma en que se interactúa entre directivos, docentes y estudiantes”.
La institución ofrece programas cortos con 150 empresas y extensiones gratuitas para todos los estratos, consolidándose como universidad pública élite.