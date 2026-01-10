La inteligencia artificial que hará que los carros “hablen” en tiempo real

La forma en que los conductores interactúan con los sistemas a bordo de los vehículos continúa evolucionando. Lo que comenzó con tableros analógicos y alertas básicas ha dado paso a pantallas digitales, asistentes por voz y funciones conectadas.

Ahora, la industria automotriz avanza hacia una etapa en la que la inteligencia artificial no solo muestra información, sino que interpreta el entorno y se comunica con el conductor en tiempo real.

Ese es el enfoque de la nueva Plataforma de Cabina de IA que LG Electronics presentó durante el CES 2026, que se realizó en Las Vegas del 6 al 9 de enero. La compañía dio a conocer esta solución en una exhibición privada, donde mostraron una cabina digital construida sobre esta tecnología y su visión del vehículo definido por inteligencia artificial (AIDV).



¿Cómo se puede aplicar la IA en la cabina?

La plataforma desarrollada por LG es un dispositivo de computación de alto rendimiento diseñado para el entorno automotriz y basado en inteligencia artificial generativa.

Funciona sobre la plataforma Snapdragon Cockpit Elite de Qualcomm Technologies y se integra al sistema de infoentretenimiento a bordo (IVI).



Según informó la compañía, esta solución incorpora distintos modelos de IA, como grandes modelos de lenguaje (LLM), modelos de lenguaje visual (VLM) y sistemas de generación de imágenes.

Con ello, el sistema no se limita a ejecutar comandos, sino que analiza información del entorno y del conductor para generar respuestas contextualizadas durante la conducción.

IA aplicada en carros por LG Foto: LG

Procesamiento en tiempo real y sin conexión a la nube

Uno de los elementos destacados de la Plataforma de Cabina de IA es que todo el procesamiento se realiza dentro del propio vehículo.

Publicidad

Gracias a las capacidades de la plataforma de Qualcomm Technologies, la inteligencia artificial funciona de manera local, sin necesidad de conectarse a servidores externos.

De acuerdo con LG, este enfoque permite una operación más estable y en tiempo real, además de fortalecer la privacidad y la seguridad de los datos, al reducir los riesgos asociados al uso de servicios en la nube.



Alertas y mensajes basados en el contexto

La plataforma utiliza información captada por cámaras internas y externas del vehículo para analizar tanto el entorno de conducción como el estado del conductor.

A partir de ese análisis, el sistema puede generar mensajes de asistencia en tiempo real.

AI-Defined Vehicle de LG Foto: LG

Publicidad

Por ejemplo, si detecta que otro vehículo realiza una maniobra de incorporación y el conductor no ha reaccionado, la inteligencia artificial puede emitir una alerta verbal contextual para advertir sobre la situación y recomendar mayor atención en la vía.

Este tipo de comunicación busca transformar las alertas tradicionales en mensajes más comprensibles, ajustados a lo que ocurre en ese momento específico del trayecto.



Interfaces que se adaptan al entorno

Además de las advertencias, la inteligencia artificial aplicada a la cabina puede modificar la interfaz visual del sistema de infoentretenimiento.

LG explicó que el sistema es capaz de generar fondos gráficos acordes a las condiciones externas y sugerir contenidos relacionados con el contexto de conducción.

En escenarios específicos, como la conducción nocturna bajo condiciones climáticas particulares, la plataforma puede adaptar el entorno visual del sistema y proponer contenidos que se ajusten a esa situación.

LG enmarca esta tecnología dentro del concepto de vehículo definido por inteligencia artificial (AIDV), que plantea una evolución frente al vehículo definido por software (SDV).

En este enfoque, la IA no solo ejecuta funciones preprogramadas, sino que interpreta datos y responde de manera dinámica a distintas condiciones de manejo.