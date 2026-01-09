Ni Corolla Cross ni Duster: este fue el carro que más se vendió en Colombia en todo 2025

Hay nuevo rey en ventas de carros nuevos en Colombia y no, no es ninguna de las popularísimas Toyota Corolla Cross, Renault Duster ni Mazda CX-30, que al menos reinaron gran parte de este 2025 y estuvieron en el top 3 del sector en 2024. Las cifras finales de matrículas de vehículos nuevos en Colombia confirman que este fue un año de reactivación plena para el sector automotor.

Y es que el comportamiento del mercado, según datos del Runt, no solo estuvo marcado por un aumento en las ventas, sino también por una reorganización del ranking de los modelos más demandados por los compradores, sobre todo, después de mitad de año.

De acuerdo el informe de la ANDI y Fenalco, entre enero y diciembre se matricularon 254.438 carros nuevos, lo que representó un crecimiento del 26,4 % frente a 2024, resultado que estuvo acompañado por un cierre de año especialmente fuerte: en diciembre se registraron 30.178 matrículas, el mejor desempeño mensual del sector desde 2019.



¿Cuál fue el carro más vendido en 2025?

El consolidado de matrículas del año ubica al Kia K3, sumando sus versiones Sedán y Cross, como el carro más vendido en Colombia durante todo 2025.

El 'best seller' de Kia alcanzó 9.728 unidades matriculadas, cifra que le permitió liderar el mercado nacional y registrar un crecimiento del 65,4 % frente al año anterior, y fue un resultado que estuvo repartido entre sus dos configuraciones: el K3 Cross aportó 5.823 unidades, con una variación positiva del 74,5 %, mientras que el K3 Sedán sumó 3.912 matrículas, creciendo 53,5 %.



El Kia K3, que se comercializa en varias versiones, escaló en el ranking. Foto: Kia

¿Cómo quedó el listado de los carros más vendidos en el año?

En el segundo lugar del listado anual se ubicó la Mazda CX-30, con 8.819 unidades vendidas y un crecimiento del 12,7 %. El tercer puesto fue para la Renault Duster, que cerró 2025 con 7.727 matrículas y una variación del 16,1 %.

El Kia Picanto y el Toyota Corolla Cross completaron el grupo de los cinco carros más vendidos del país, en un año en el que ambos mantuvieron volúmenes elevados, aunque con comportamientos distintos frente a 2024.



Kia K3 (Cross + Sedán): 9.728 unidades | +65,4 % Mazda CX-30: 8.819 unidades | +12,7 % Renault Duster: 7.727 unidades | +16,1 % Kia Picanto: 7.384 unidades | +27,4 % Toyota Corolla Cross: 7.360 unidades | -2,1 % Chevrolet Onix: 6.267 unidades | +51,9 % Mazda 2: 5.700 unidades | +51,0 % BYD Yuan Up: 5.183 unidades | +343,8 % Renault Kardian: 5.046 unidades | +151,0 % Suzuki Swift: 4.226 unidades | +33,6 % Toyota Hilux: 4.187 unidades | -15,6 % Renault Logan: 4.009 unidades | +12,6 % Renault Arkana: 3.768 unidades | +249,2 % Hyundai Kona: 3.603 unidades | +17,3 % Toyota Land Cruiser Prado: 3.555 unidades | +26,4 % Renault Kwid: 3.455 unidades | -7,7 % Mazda CX-5: 3.403 unidades | +14,7 % Volkswagen Polo: 3.159 unidades | +14,0 % Kia Sonet: 3.126 unidades | +57,4 Renault Stepway: 2.971 unidades | -2,8 %

La Toyota Corolla Cross 2025 fue el segundo vehículo más vendido en 2024 en Colombia Foto: Toyota Press

El aumento en las ventas no se concentró en un solo segmento. Durante 2025, el mercado mostró crecimiento tanto en modelos de entrada como en vehículos compactos, SUVs y referencias electrificadas, un comportamiento permitió que varias marcas ubicaran más de un modelo dentro del top 20 anual.

En ese escenario, referencias como Toyota Corolla Cross y Renault Duster Nacional mantuvieron un volumen alto de ventas y continuaron entre los primeros lugares del ranking. Sin embargo, el balance del año mostró que el modelo más vendido no perteneció a ninguno de estos dos nombres habituales del liderazgo.