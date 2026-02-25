En vivo
Blu Radio  / Nación  / Tras 20 días detenido por ICE, hijo de congresista Ángela Vergara volverá a Colombia

Tras 20 días detenido por ICE, hijo de congresista Ángela Vergara volverá a Colombia

Según su madre, el joven estaba a la espera de que se definiera su situación legal, contaba con permiso de trabajo y número de seguro social.

Foto: X @AMVergaraG
Por: Felipe García
|
Actualizado: 25 de feb, 2026

