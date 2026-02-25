En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Habilitar vía Medellín-Bogotá se demorará de 4 a 5 días, dice Invías: alcalde de San Luis, Antioquia

El riesgo persiste debido a que la montaña sigue presentando inestabilidad y continúa cayendo tierra, razón por la cual autoridades han prohibido los transbordos de pasajeros a pie para evitar una tragedia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad