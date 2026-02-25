Habilitar vía Medellín-Bogotá se demorará de 4 a 5 días, dice Invías: alcalde de San Luis, Antioquia

Un deslizamiento de tierra de grandes proporciones en jurisdicción del municipio de San Luis, Antioquia, ha paralizado por completo el tráfico en la autopista Medellín-Bogotá.

El alcalde de la localidad, César Buitrago, informó que, según las estimaciones de Invías, las labores de remoción de escombros podrían tardar entre cuatro y cinco días.

“Nos ha manifestado Invías que se demorará aproximadamente de 4 a 5 días para poder habilitar la vía Medellín-Bogotá. Eso quiere decir que el lunes de la próxima semana a más tardar estaría reabierta", indicó el mandatario.

Actualmente, el riesgo persiste debido a que la montaña sigue presentando inestabilidad y continúa cayendo tierra, razón por la cual las autoridades han prohibido estrictamente los transbordos de pasajeros a pie para evitar una tragedia.



"La gente está queriendo hacer transbordo, pero no podemos permitir el transbordo porque hay mucho riesgo. La montaña todavía presenta mucha inestabilidad y todavía baja tierra”, aseveró el alcalde de San Luis.

El mandatario también manifestó que cuentan con poca maquinaria para la remoción de tierra.

"Hay ocho volquetas, que realmente es muy poco. Eso es insuficiente. En estos momentos llevar eso es como llevar un par de cortauñas, pues porque eso no sirve para nada. Con esas ocho volquetas nos demoramos 15 o 20 días. Lo que necesitamos es que haya buena maquinaria en el lugar para que podamos agilizar el trabajo”, expresó Buitrago.

