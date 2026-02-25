Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 25 de febrero de 2026

El sorteo El Paisita Día se consolida como una de las opciones de chance más consultadas del país, especialmente en el departamento de Antioquia, donde cuenta con una amplia base de jugadores que revisan a diario los resultados para conocer si su apuesta fue ganadora.



Número ganador de Paisita Día hoy, miércoles 25 de febrero de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este miércoles 25 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Paisita Día

Sorteo Fecha Resultado Paisita Día 24 febrero 2026 2275 - 1 Paisita Día 23 febrero 2026 3562 - 4 Paisita Día 22 febrero 2026 4479 - 9 Paisita Día 20 febrero 2026 8267 - 5 Paisita Día 19 febrero 2026 7632 - 5 Paisita Día 18 febrero 2026 6536 - 2 Paisita Día 17 febrero 2026 6346 - 7 Paisita Día 16 febrero 2026 7119 - 8 Paisita Día 14 febrero 2026 2071 - 2 Paisita Día 13 febrero 2026 6900 - 5

Horario del sorteo Paisita Día

Uno de los aspectos más valorados por los jugadores es la puntualidad en la publicación de los resultados. El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que facilita que las personas puedan verificar sus apuestas el mismo día.

Los horarios oficiales del sorteo son:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Una vez se anuncian los números ganadores, los participantes pueden acercarse a los puntos autorizados o consultar en los canales oficiales habilitados para conocer el resultado.



Modalidades de juego disponibles

El Paisita Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, pensadas para ajustarse a distintos presupuestos y estrategias. Cada modalidad cuenta con probabilidades de acierto y montos de premio que varían según el nivel de precisión requerido.

Las opciones disponibles son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite que cada jugador elija la alternativa que mejor se adapte a sus expectativas y posibilidades económicas.



Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Las personas que resulten ganadoras deben acudir a un punto autorizado para iniciar el proceso de reclamación. Es indispensable cumplir con los requisitos establecidos y presentar la documentación solicitada.

Los documentos básicos requeridos son:



Tiquete original, sin daños ni alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: únicamente documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT debidamente diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con horarios definidos, múltiples modalidades de apuesta y un proceso de pago regulado, El Paisita Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más confiables y consultados en Colombia.