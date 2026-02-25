En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Cotidiano  / Llegó al D1 producto para el baño absorbente que todos esperaban y en otras tiendas cuesta el doble

Llegó al D1 producto para el baño absorbente que todos esperaban y en otras tiendas cuesta el doble

Una superoferta llegó a Tiendas D1 y es excelente para mantener la limpieza del baño, pues evita la humedad y mejora el espacio.

Mujer sorprendida con el fondo de Tiendas D1
El nuevo producto del D1 es una megaoferta frente a otros comercios.
Foto: Image Fx
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: 25 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad