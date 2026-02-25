Llegó al D1 producto para el baño absorbente que todos esperaban y en otras tiendas cuesta el doble

Una nueva novedad llegó a las estanterías de Tiendas D1. Es así como ha llegado el producto ideal para su baño, y no es solo lo que necesita, sino que es una auténtica 'ganga', ya que en otras tiendas cuesta el doble.

Se trata del tapete de piedra absorbente para baño, un producto innovador que promete mayor higiene, comodidad y durabilidad, y que ahora se consigue por menos de $30.000, un precio considerablemente inferior al que se encuentra en otros comercios.

Este artículo, elaborado con piedra de diatomita, se ha convertido en una tendencia creciente en el mercado de artículos para el hogar debido a su capacidad de absorber la humedad de forma inmediata.

Su función principal es evitar que el agua que queda en los pies después de la ducha termine mojando el piso, lo que reduce el riesgo de accidentes y mejora la limpieza del baño.



Características del tapete de piedra absorbente del D1

Este producto ha ganado popularidad gracias a su combinación de funcionalidad, durabilidad y diseño. Entre sus principales características se destacan:



Absorción inmediata: la superficie absorbe el agua apenas entra en contacto con ella, evitando que se acumule humedad en el baño.

Secado rápido: no permanece mojado durante largos periodos, lo que reduce la aparición de malos olores.

Propiedades antibacterianas: el material ayuda a prevenir la proliferación de hongos y bacterias de forma natural.

Fácil limpieza: no necesita lavarse en lavadora. Basta con limpiarlo con un paño húmedo o lijarlo suavemente para mantener su efectividad.

Mayor durabilidad: su material resistente permite usarlo durante años sin que pierda su capacidad absorbente.

Diseño antideslizante y minimalista: su base ayuda a evitar movimientos, mejorando la seguridad y adaptándose a cualquier tipo de decoración.

Tapete de piedra absorbente del D1. Foto: Captura redes sociales

Precio que marca la diferencia frente a otros comercios

Uno de los aspectos más llamativos es su bajo costo. Mientras productos similares se venden en tiendas especializadas, supermercados o plataformas digitales por precios que superan los $50.000, en D1 se puede conseguir por solo $29.900.

Esto significa que los consumidores pueden ahorrar más del 40 % en comparación con otras opciones del mercado, sin sacrificar calidad ni funcionalidad.

Este tipo de tapetes se ha convertido en una tendencia gracias a su practicidad y beneficios. Cada vez más personas buscan alternativas que faciliten la limpieza del hogar y ofrezcan mayor seguridad, especialmente en zonas húmedas como el baño.

El tapete de piedra absorbente representa una solución eficiente, moderna y accesible para quienes desean renovar su baño sin gastar grandes sumas de dinero. Por su precio competitivo y sus características, se perfila como uno de los productos más llamativos disponibles actualmente en las tiendas de descuento del país.