En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Derrumbe en vía Medellín-Bogotá tiene afectados a habitantes de San Luis y 14 empresas de buses

Derrumbe en vía Medellín-Bogotá tiene afectados a habitantes de San Luis y 14 empresas de buses

Invías indicó que avanza con la remoción del material que cayó a la vía con dos retroexcavadoras y cuatro volquetas, pero allí se tienen que retirar más de 4.000 'volquetadas' de material.

Publicidad

Publicidad

Publicidad