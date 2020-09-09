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Vía Medellín - Bogotá

Vía Medellín Bogotá en jurisdicción de Guarne
Antioquia

Guarne activó plan de contingencia para atender emergencias en la autopista Medellín - Bogotá

Vías Antioquia
Antioquia

Van siete heridos y un muerto en accidentes de tránsito durante este puente festivo en Antioquia

Vías Antioquia
Antioquia

Más de 500 mil vehículos se movilizarán por vías de Antioquia este puente: hay 16 frentes activos

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Antioquia

Luego de protestas, Invías anuncia recursos para evitar inundaciones en autopista Medellín- Bogotá

Maquinaria amarilla en vías de Antioquia
Antioquia

Deslizamiento afecta vía Concordia - Betulia; autoridades activaron 30 frentes este puente festivo

Plan Éxodo
Antioquia

Plan Éxodo en Antioquia: hay al menos 40 frentes de obras en vías afectadas por lluvias

Unos 60 mil metros cúbicos de tierra cayeron en el kilómetro 50 del tramo Santuario - Caño Alegre de la Autopista Medellín- Bogotá
Antioquia

Derrumbe en vía Medellín-Bogotá tiene afectados a habitantes de San Luis y 14 empresas de buses

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Antioquia

Tres personas murieron en accidentes de tránsito en Antioquia; en Marinilla conductor iba borracho

Pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá
Antioquia

Autoridades de Medellín monitorean vías en últimos días de diciembre: hay 350 agentes desplegados

Seguridad en vías de Antioquia.jpg
Antioquia

Principales vías de Antioquia están habilitadas para Plan Éxodo; no habrá cierre en La Sinifaná

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