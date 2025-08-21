Lluvias dejan emergencias en vías de Antioquia: una de las más afectadas es la Medellín-Bogotá

Hay paso restringido y cierres en al menos diez vías de Antioquia por las fuertes lluvias. La más perjudicada es El Peñol, donde el paso se mantiene bloqueado. De igual manera, la autopista Medellín-Bogotá se ha visto fuertemente perjudicada y donde las autoridades ya están interviniendo la zona con maquinaria amarilla.

Las intensas lluvias han generado múltiples emergencias en la red vial de Antioquia. La Secretaría de Infraestructura informó que se mantienen cierres y pasos restringidos en corredores claves del Suroeste, Oriente y Norte del departamento, mientras equipos de Invías y concesiones avanzan en la atención de los puntos críticos.

Uno de los cierres más relevantes se reportó en la vía El Peñol – Guatapé, un corredor turístico de alta afluencia que actualmente permanece bloqueado. Maquinaria y personal técnico trabajan en la zona para habilitar el paso lo más pronto posible, dado el impacto económico y social que representa esta conexión para la región, así lo indicó la alcaldesa de El Peñol, Sandra Arelis Duque.

"En estos momentos estamos esperando que lleguen los geólogos y patólogos de Cornare para empezar a dar vía o entrar a remover el derrumbe, no lo podemos remover hasta que no lo evaluemos", expresó la mandataria.

Según Carlos Ríos, director del Dagran, la autopista Medellín-Bogotá también se ha visto fuertemente perjudicada por las lluvias.

"Ya nosotros estamos haciendo las coordinaciones con la Secretaría de Infraestructura. Ese está a cargo de la Secretaría de Infraestructura con las coordinaciones que ellos tengan que hacer propiamente con la Nación. Nosotros estamos obviamente dispuestos también a coordinar con nuestra maquinaria si se requiere. Lo importante es poderles solucionar la afectación a todas estas comunidades que lamentablemente se ven afectadas por la transitabilidad y por supuesto no es por demás nosotros trabajar con las familias damnificadas para poderles obviamente darle solución de manera inmediata", indicó el director.

Publicidad

Horacio Gallón, secretario de Infraestructura Física de Antioquia, explicó que las lluvias también perjudicaron al Oriente, específicamente en San Luis, en la vía Santuario – Caño Alegre, sector La Josefina, pues se reporta cierre total por caída de árboles, mientras que en San Rafael y San Carlos, Betulia y Urrao y la vía Puente Linda y Puerte Venus los equipos de EPM y la Gobernación atienden deslizamientos y movimientos de tierra.

"Especialmente en el Oriente tuvimos cierres en cinco días por deslizamientos por los movimientos en masa en estos sectores la vía Peñol - Guatapé, donde ya hoy tenemos equipo equipos trabajando en ese momento. San Rafael - San Carlos también tenemos equipos allá. Betulia - Urrao, equipos en sitio Sonsón ya dimos apertura con el equipo de la máquina, ya hoy hay transitabilidad y la vía Puente Linda - Puerto Venus, donde nosotros en este momento estamos enviando el equipo va en camino para solucionar el problema en este sector. 25 frentes de maquinaria amarilla trabajando y los contratos de mantenimiento que tenemos en todas las subregiones para solucionar la transitabilidad del departamento", expresó el secretario.

En el Suroeste, la vía La Mansa – Primavera, en el sector La Chuchita (Salgar), reporta paso restringido a un carril. También en Amagá, en el sector Sinifaná, se habilitó la vía con restricciones para vehículos livianos en horarios específicos.

Publicidad

En Santa Bárbara, la vía La Quiebra, tiene paso a un carril con monitoreo de la zona y restricción para vehículos de carga mayores a 3,4 toneladas en sentido norte-sur. En este caso la ruta alterna por Santa Fe de Antioquia permanece habilitada, y por su parte, en Caldas se reportan emergencias en la vía que comprende el sector la Miel y Monte Azul por movimiento de tierra, y en el sector El Cafetal, por caída de material.

Ambas vías con paso restringido a un carril. Finalmente, en el Norte, en Yarumal, la vía Los Llanos – Tarazá, sector La Variante, está habilitada solo a un carril por pérdida de banca y la vía Sonsón-Nariño ya fue habilitada.