Autoridades de Medellín monitorean vías en últimos días de diciembre: hay 350 agentes desplegados

Las autoridades en Medellín están listas para los últimos días de 2025 y, por ello, la Alcaldía dispuso de un amplio operativo que estará liderado por la Secretaría de Movilidad en los principales corredores viales para que las personas puedan salir e ingresar con tranquilidad a la capital de Antioquia.

Serán 350 agentes de tránsito que estarán desplegados estratégicamente con el apoyo de 26 grúas, 10 camiones y 46 maletines operativos para poder atender el incremento de visitantes durante la época decembrina. El dispositivo busca prevenir siniestros viales y facilitar el flujo vehicular en los puntos de mayor congestión.

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, aseguró que los operativos estarán acompañados por integrantes del Ejército Nacional y la Policía Nacional con el fin de prevenir acciones violentas en contra de los servidores públicos de la ciudad.

Algunas de las recomendaciones que dan las autoridades en Medellín son estar atentos a los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas y garantizar la protección de los peatones, como medidas clave para reducir la accidentalidad que comúnmente se incrementa durante las festividades de fin de año.



Desde la Administración Distrital se reiteró el llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad en las vías, especialmente, ante el aumento de la entrada y salida de vehículos en la ciudad durante esta época del año.