Navidad
Caso Epstein
H3N2
Recargo nocturno

Autoridades de Medellín monitorean vías en últimos días de diciembre: hay 350 agentes desplegados

Autoridades de Medellín monitorean vías en últimos días de diciembre: hay 350 agentes desplegados

Para atacar problemáticas como el parque irregular y las malas prácticas en las vías, el operativo contará con 26 grúas y 10 camiones de la Secretaría de Movilidad.

