Dos adultos mayores fueron asesinados en riñas en La Candelaria y San Cristóbal, Medellín

Dos hombres de 60 y 66 años de edad son las dos recientes víctimas de muertes violentas en Medellín, en hechos ocurridos en la comuna La Candelaria y el corregimiento de San Cristóbal.

En común tienen ambos crímenes que ambos, adultos mayores, fueron encontrados sin vida en vía pública, con heridas causadas por arma cortopunzante.

El primer homicidio ocurrió a las 4:10 de la mañana en el barrio Guayaquil, comuna La Candelaria. La víctima fue identificada como Jorge Iván Correa Zapata, de 60 años, quien presentaba una lesión ocasionada por arma blanca.

La inspección técnica al cadáver fue realizada por la SIJIN de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía, luego de que el caso fuera detectado durante labores de patrullaje.



De acuerdo con el informe oficial, por este hecho fueron capturados un hombre de 28 años y una mujer de 19 años, quienes quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

El segundo caso se presentó dos horas más tarde, en el barrio Travesías del corregimiento de San Cristóbal, donde fue hallado sin vida Arbey Antonio Naranjo Saldarriaga, de 66 años, quien también tenía lesiones causadas por arma cortopunzante.

La inspección fue adelantada por el CTI de la Fiscalía, tras una llamada recibida en la línea de emergencias 123, por lo que por lo pronto las autoridades indicaron que los hechos y los responsables son materia de investigación.

Publicidad

Con estos dos homicidios, Medellín registra dos casos en el día y 23 en lo corrido del mes.

En el acumulado del año, la ciudad suma 319 homicidios, lo que representa un incremento del 5 % frente al mismo periodo de 2024. La tasa acumulada de homicidios es de 13,13 por cada cien mil habitantes y en 2025 se contabilizan 143 días sin homicidios.