Habilitan paso en el sector Sinifaná de la Troncal del Café tras 10 días de obras

Luego de 10 días de cierre total en los que se adelantaron trabajos de recuperación en el paso provisional de la vía, la Concesión Vial del Pacifico confirmó la apertura del sector la Sinifaná de la troncal del Café.

Según explicó Covipacífico, durante este tiempo se adelantaron intervenciones que requerían romper y reconstruir la calzada, además de ejecutar procesos de estabilización que impedían habilitar el tránsito parcial, por lo que durante este tiempo lograron trabajar de manera continua las 24 horas del día con el objetivo de reabrir antes del inicio de la temporada de vacaciones de octubre, como en efecto ocurrió.

Samir Echeverri, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia (ATPA) manifestó que por fortuna se dio esta apertura, teniendo en cuenta que las rutas alternas algunas contemplan hasta 80 kilómetros más de recorrido, lo que incrementa los costos de operación.

"Desde el transporte intermunicipal de pasajeros vemos con beneplácito la entrega o la apertura, más exactamente, del sitio denominado como la Sinifaná, un sitio que desde hace varios años que tiene retraso la entrega y la apertura total de esta vía, pues nos tiene perjudicados totalmente a los transportadores y a todos los usuarios del servicio del Suroeste de Antioquia. Diez días que se suman a los casi cinco meses de cierre total que ha tenido esta vía, con unas rutas alternas con un muy mal mantenimiento por parte de la gobernación de Antioquia, y que no permite tener una movilización tranquila y segura", indicó Echeverri.



Siguen cierres programados

Concluidos los trabajos, ahora se retomarán los horarios habituales de paso, que son de lunes a viernes entre la 1:30 p.m. y las 3:00 p.m., y de 5:00 p.m. a 8:30 a.m., mientras que los domingos y festivos no habrá restricción. Fuera de estos horarios la vía permanecerá cerrada, según detalló Covipacífico.



De manera paralela, Covipacífico indicó que avanza en labores de estabilización de taludes y obras de protección en la quebrada Sinifaná.



Vías alternas a Troncal del Café

Recordemos que como alternativas de movilidad, los vehículos livianos pueden circular por las rutas La Pintada – Puente Iglesias – Fredonia – Medellín, La Pintada – Santa Bárbara – Medellín, o La Pintada – Bolombolo – Venecia – Medellín. Para el tránsito de carga pesada se establecieron las rutas La Pintada – Peñalisa – Santa Fe de Antioquia – Medellín y La Pintada – Santa Bárbara – Primavera – Medellín, además del recorrido Medellín – Santa Fe de Antioquia – Peñalisa – La Pintada.