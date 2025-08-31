Publicidad

Movilidad e iluminación en autopista Medellín - Bogotá está afectada por el robo de cables

Movilidad e iluminación en autopista Medellín - Bogotá está afectada por el robo de cables

El último caso reportado por las autoridades fue hace pocos días y afectó la luminaria del túnel de Oriente.

Autopista Medellín - Bogotá.jpg
Devimed
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: agosto 31, 2025 08:44 a. m.

Una situación particular viene afectando la vía Medellín- Bogotá en el último mes, según denunció en las últimas horas la concesión que tiene este tramo a su cargo, Devimed.

Según indicó la empresa, se vienen registrando desde el 31 de julio de este año varios casos de hurto de cable en distintos tramos de esta importante autopista, lo cual ha generado afectaciones en la movilidad y la seguridad de los usuarios de la vía.

El último caso se registró en la madrugada de este 28 de agosto, en el túnel, kilómetro 13+000, lo que causó que se mantuviera por varias horas el paso restringido, dado que, como consecuencia de estas acciones, se afectó el sistema de iluminación.

Por lo pronto, Devimed anunció que avanzan en las labores correspondientes para restablecer la iluminación y normalizar la movilidad en dicho tramo.

“Reiteramos el rechazo frente a este tipo de delitos, que perjudican el desplazamiento y la seguridad vial de los usuarios de la Autopista Medellín - Bogotá”, indicó la entidad en un comunicado.

