En la vía Medellín-Bogotá capturaron un hombre que llevaba 1.500 dosis de marihuana y cocaína

En un operativo adelantado por la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia se logró la incautación de un cargamento de marihuana, cocaína y base de coca en un control de prevención realizado en vía que conduce de Medellín hacia Bogotá.

El procedimiento y la captura de un hombre de 23 años se dieron en el sector Ronisal del municipio de Barbosa en donde las autoridades lograron sorprender al hombre que se transportaba en una motocicleta cuando fue encontrado llevando más de 1.500 dosis de estupefacientes.

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, mencionó que durante el operativo de control, prevención y registro de vehículos se halló las sustancias alucinógenas que permitieron la captura del sospechoso.

"Un sujeto de 23 años de edad, natural del municipio de Barbosa, quien se le halla en su poder mil quinientos gramos de sustancia, consistente de la siguiente manera, mil gramos de marihuana creepy, trescientos gramos de clorhidrato de cocaína, doscientos gramos de base de coca y se logra la inmovilización de una motocicleta".



Según destacaron las autoridades departamentales, las informaciones preliminares han permitido establecer que, al parecer, el hombre se ha transportaba por la vía Medellín - Bogotá e intentaba llegar hasta otra zona del Valle de Aburrá para poder comercializar los estupefacientes.

La persona capturada y los elementos incautados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por el delito tráfico, fabricación o o porte de estupefacientes.