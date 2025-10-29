En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa
Movistar
Señorita Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En la vía Medellín-Bogotá capturaron un hombre que llevaba 1.500 dosis de marihuana y cocaína

En la vía Medellín-Bogotá capturaron un hombre que llevaba 1.500 dosis de marihuana y cocaína

El hombre que se transportaba en una motocicleta por el municipio de Barbosa, al parecer, sería parte de un grupo delincuencial.

Droga incautada en la Medellín - Bogotá.jpg
Droga incautada en la Medellín - Bogotá.
Foto: Policía Antioquia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

En un operativo adelantado por la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia se logró la incautación de un cargamento de marihuana, cocaína y base de coca en un control de prevención realizado en vía que conduce de Medellín hacia Bogotá.

El procedimiento y la captura de un hombre de 23 años se dieron en el sector Ronisal del municipio de Barbosa en donde las autoridades lograron sorprender al hombre que se transportaba en una motocicleta cuando fue encontrado llevando más de 1.500 dosis de estupefacientes.

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, mencionó que durante el operativo de control, prevención y registro de vehículos se halló las sustancias alucinógenas que permitieron la captura del sospechoso.

"Un sujeto de 23 años de edad, natural del municipio de Barbosa, quien se le halla en su poder mil quinientos gramos de sustancia, consistente de la siguiente manera, mil gramos de marihuana creepy, trescientos gramos de clorhidrato de cocaína, doscientos gramos de base de coca y se logra la inmovilización de una motocicleta".

Lea también:

  1. Autopista Medellín - Bogotá.jpg
    Devimed
    Antioquia

    Movilidad e iluminación en autopista Medellín - Bogotá está afectada por el robo de cables

  2. vias daños.jpg
    Denuncias Antioquia
    Antioquia

    Lluvias dejan emergencias en vías de Antioquia: una de las más afectadas es la Medellín-Bogotá

Según destacaron las autoridades departamentales, las informaciones preliminares han permitido establecer que, al parecer, el hombre se ha transportaba por la vía Medellín - Bogotá e intentaba llegar hasta otra zona del Valle de Aburrá para poder comercializar los estupefacientes.

La persona capturada y los elementos incautados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por el delito tráfico, fabricación o o porte de estupefacientes.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Vía Medellín - Bogotá

Policía Nacional

Valle de Aburrá

Publicidad

Publicidad

Publicidad