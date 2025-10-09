Hasta $50 millones de recompensa por información de ladrones en autopista Medellín-Bogotá

La Gobernación de Antioquia ofreció hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar a las personas que están cometiendo hurtos en la autopista Medellín - Bogotá. En la vía nacional también hay preocupación por el hurto de luminarias

La inseguridad en Antioquia no solo afecta a los municipios más apartados o a las zonas rurales de la región, sino que también ha tenido eco en la autopista Medellín - Bogotá que es el eje vial de nivel nacional más importante que hay en el departamento y que en los últimos días se ha visto afectado por los ladrones.

La información de las autoridades evidencia que en diferentes tramos de la vía se han reportado diferentes hechos delictivos en donde los conductores y ocupantes de los vehículos se han visto afectados con robos que están cometiendo delincuentes que no han sido identificados ni por la Policía Nacional ni por el Ejecutivo Nacional.

Ante las advertencias y en busca de llevarle tranquilidad a todos los que pasan por la autopista Medellín - Bogotá, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que están ofreciendo una millonaria recompensa para esclarecer estos hurtos.



“Unos robos que se han presentado a lo largo de la autopista Medellín - Bogotá, también estamos ofreciendo hasta 50 millones de pesos por quien nos suministra información que permita identificar a los responsables de esa situación”, dijo el mandatario seccional.

Sin embargo, no es la única afectación que hay en la vía de carácter nacional, ya que hay que recordar que hace algunas semanas Devimed había denunciado el robo de cables en distintos tramos de la autopista que han afectado la movilidad y la seguridad de los usuarios que se ven directamente afectados por las fallas en la iluminación.

Uno de los casos mencionados ocurrió en el kilómetro 13+000 en donde hurtaron parte del sistema eléctrico de la vía que mantuvo el paso restringido en la zona durante varias horas. Ante estos hechos, autoridades departamentales han aumentado los patrullajes y puestos de control en la autopista Medellín - Bogotá.