Principales vías de Antioquia están habilitadas para Plan Éxodo; no habrá cierre en La Sinifaná

El reporte de la Gobernación de Antioquia indicó que los principales corredores viales del departamento se encuentran habilitados para el tránsito de vehículos durante el puente festivo del Día de Todos los Santos. Sin embargo, algunas vías presentan obras que impiden su funcionamiento total.

Actualmente, los equipos de mantenimiento operan en distintas subregiones como el Suroeste, Occidente, Oriente, Norte, Nordeste, Urabá y Bajo Cauca antioqueño. Entre los tramos con intervenciones están Venecia – Bolombolo, Fredonia – Marsella, Andes – Jardín, Betulia – Urrao, Frontino – La Herradura y Granada – San Carlos, sectores que han sufrido afectaciones por la temporada de lluvias.

Durante este fin de semana se mantendrán los operativos de movilidad en el Túnel de Oriente, el corredor La Mansa – Primavera y la ciclovía de Las Palmas, que funcionará entre las 5:30 a. m. y el mediodía. Horacio Gallón, secretario de Infraestructura de Antioquia, advirtió sobre algunas restricciones.

“Tenemos cierres programados con restricción en la Sinifaná y, especialmente, los vehículos pesados no deben pasar por Puente Iglesia. Solo permitimos automotores con peso menor a 17 toneladas. Es fundamental decir que el domingo 2 y lunes 3, el Túnel de Oriente tendrá tránsito unidireccional de 5 a 9 de la noche”, señaló el funcionario.



La Gobernación recordó que, aunque los corredores con mayor afluencia vehicular operan con normalidad, la temporada de lluvias podría generar deslizamientos o cierres temporales. Por ello, se recomienda conducir con precaución, especialmente en horas de la noche o bajo lluvias intensas.

El director del Dagran, Carlos Ríos, informó que los organismos de emergencia estarán activos: “Vamos a estar operativos en este puente. Todos los cuerpos de rescate del departamento permanecerán alertas en los puntos críticos para atender cualquier eventualidad”.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a no comprar productos en zonas de peaje o al borde de carretera, conducir con prudencia y evitar el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas durante los desplazamientos.