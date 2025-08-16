Autoridades tienen 23 frentes activos de maquinaria amarilla para vías de Antioquia este puente

Antioquia espera una alta afluencia de vehículos por los seis ejes viales que comprenden vías nacionales durante este fin de semana, por lo que, según confirmó la Secretaría de Infraestructura Física del departamento, se preparan también por las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días, manteniendo 23 frentes activos con maquinaria amarilla y personal técnico atendiendo emergencias y puntos críticos en las distintas subregiones.

A pesar de las afectaciones por la temporada de lluvias, los principales corredores viales están habilitados, y la novedad más grande es hacia el Suroeste del departamento, en la Troncal del Café, donde persisten las dificultades a la altura de Salgar, pero en la Sinifaná, a partir del lunes festivo, ya podrán transitar vehículos livianos. Horacio Gallón Arango, secretario de Infraestructura Física de Antioquia.

"En el sector de la Sinifaná, Covipacífico nos da un aviso de que, a partir de este lunes, vamos a tener transitabilidad desde las cinco y media de la mañana hasta las seis y media de la tarde, para vehículos de categoría 1 y 2, medianos y pequeños", aseguró el funcionario.

En el Suroeste se están interviniendo tramos entre Betulia y Urrao, Puente Iglesias y Fredonia, y Remolino y Alto de Ventanas, mientras que en el Oriente se adelantan trabajos en vías como San Rafael–San Carlos y Puente Linda–Puerto Venus. En el Occidente, Urabá, Nordeste, Norte y el Área Metropolitana también se desarrollan labores para garantizar la movilidad.

La Gobernación indicó que, debido a contingencias en esa zona, se dispusieron vías alternas como Andes–Jericó y Pacífico 2, Andes–Pueblorrico–Tarso y Pacífico 2, Bolombolo–Peñalisa y Remolino, entre otras. También recordó que este domingo 17 y el lunes festivo, el Túnel de Oriente tendrá tránsito unidireccional entre las 5:00 p.m. y las 9:00 p.m., en sentido Rionegro–Medellín, para facilitar el retorno de los viajeros.

Adicionalmente, reiteraron una petición a la ciudadanía para evitar desplazamientos durante lluvias intensas, no conducir bajo efectos de alcohol o sustancias, respetar la señalización y acatar las órdenes de los controladores viales, con el fin de prevenir accidentes.