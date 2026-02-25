Maroon 5 regresa a Bogotá: fecha, boletas, precios y todo lo que debe saber

La legendaria banda estadounidense Maroon 5, liderada por Adam Levine, confirmó su regreso a Colombia después de más de una década sin presentarse en el país como parte de su gira mundial Love Is Like Tour, que promociona su octavo álbum de estudio del mismo nombre.

La banda estadounidense de pop rock reconocida mundialmente ha logrado más de 96 millones de ventas de álbumes, 658 millones de sencillos en todo el mundo y han obtenido certificaciones de oro y platino en más de 35 países. Maroon 5 cuenta con más de 22 mil millones de reproducciones combinadas en Spotify y es la banda con más de mil millones de reproducciones de canciones, con nueve.



¿Cuándo y dónde será?

El concierto será el sábado 25 de abril en el Coliseo MedPlus, ubicado en la zona industrial de Siberia, en el municipio de Cota, al occidente de Bogotá. Este escenario es uno de los más grandes del país, con capacidad para más de 24.000 espectadores, y ha recibido shows internacionales de gran formato.

Precios y venta de boletas

La boletería se venderá en dos etapas, y en general la preventa inicia a finales de febrero: Comienza el miércoles 25 de febrero de 2026 a las 10:00 a.m. para clientes de Banco Davivienda y Daviplata.

Foto: TaquillaLive

La venta para el público general inicia el viernes 27 de febrero de 2026 a las 10:00 a.m.



¿Por qué es tan especial este concierto?

Regreso Histórico: El concierto marca el retorno de Maroon 5 a Colombia después de más de 10 años de ausencia en escenarios nacionales.

El concierto marca el retorno de Maroon 5 a Colombia después de más de 10 años de ausencia en escenarios nacionales. Tour Internacional: Forma parte de sus gira Is Like Tour, que mezcla lo clásico de su sonido con nuevos temas de su más reciente producción musical.

Forma parte de sus gira Is Like Tour, que mezcla lo clásico de su sonido con nuevos temas de su más reciente producción musical. Expectativa de fans: En redes sociales muchos seguidores han reaccionado con emoción y nostalgia, asegurando que han esperado "mucho tiempo" para ver a la banda en vivo.

¿Qué esperar en el show?

Aunque no hay un setlist oficial completo aún, es casi seguro que la banda interprete sus grandes éxitos que han marcado generaciones, como: This Love, She Will Be Loved, Moves Like Jagger, Sugar, Girls Like You y otros temas que han consolidado su fama internacional.

