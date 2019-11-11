Blu Radio Maroon 5
Maroon 5
-
Maroon 5 regresa a Bogotá: fecha, boletas, precios y todo lo que debe saber
La agrupación de pop rock promete reunir sus grandes éxitos y a miles de seguidores en un mismo escenario.
-
Adam Levine, de Maroon 5, negó aventura con la modelo Sumner Stroh, pero aceptó que cruzó la línea
Según la modelo, Levine la contactó para decirle que iba a tener un tercer bebé con Behati Prinsloo y que le pidió permiso para ponerle su nombre, Sumner.
-
Maroon 5 se presentará en Bogotá el próximo 14 de marzo
La banda confirmó su presentación a través de su cuenta de Twitter.
-
Así se vivió el show de medio tiempo con Maroon 5 en el Super Bowl 2019
El grupo estadounidense fue el encargado de darle vida al espectáculo de medio tiempo del partido entre Los Ángeles Rams y New England Patriots.
-
El show de medio tiempo: uno de los momentos más esperados del Super Bowl
Este año, la banda estadounidense Maroon 5 será la encargada de dar el show central del evento deportivo.
-
Maroon 5 será el encargado del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl
Entre los artistas que actuaron previamente en el Super Bowl se encuentran Justin Timberlake, Lady Gaga, Beyonce, Katy Perry, Madonna,
-
Integrante de Maroon 5 sorprendió cantando a sus fans en el metro de Nueva York
El sistema de transporte también ha sido escenario para artistas como Miley Cyrus y Dolly Parton
-
¿Quiere saber qué ve al consumir ácidos? Video de Maroon 5 intenta recrearlo
En el video aparecen carros voladores, mujeres ligeras de ropa y mucho licor.
-
Adam Levine, vocalista de Maroon 5, será papá
Una reciente noticia que generó sentimientos encontrados entre las fanáticas del vocalista de la banda estadounidense, Maroon 5, fue la confirmación de que el cantante se convertirá en papá.
-
Maroon 5 deleitó al público en espectacular concierto en Bogotá
Este jueves pasadas las 8:00 pm en el parque Salitre Mágico el público colombiano disfrutó de las mejores canciones de la banda norteamericana Maroon 5 en un espectacular concierto.