Si va ir al concierto de Maroon 5, estas recomendaciones son para usted

El lugar del evento será el parque Salitre Mágico y se abrirán las puertas del recinto para el ingreso de los asistentes a las 3:00 p.m. El artista invitado en esta ocasión es la banda colombiana, The Mills, que comenzará su intervención a eso de las 7:00 p.m., es decir, una hora y treinta minutos más temprano que Maroon 5, que se espera salga al escenario a las 8:30 p.m. aproximadamente.

El show de esta noche que forma parte de su tour #?M5ontheroad, se espera que tenga una duración de 90 a 105 minutos, aproximadamente. Además, los asistentes se encontrarán con puntos de venta de alimentos y bebidas, servicio médico, merchandising oficial y demás servicios para tener una gran experiencia.

Asimismo, se les recomienda a los asistentes al show a que hagan el uso de transporte público. Sin embargo, para los que decidan llevar automóvil particular, los parqueaderos que estarán habilitados son los ubicados en las zonas aledañas como la biblioteca Virgilio Barco (Av. Cra. 60 No. 57-60), los parqueaderos del parque Simón Bolivar (sobre la avenida la Esmeralda) y los parqueaderos de Coldeportes (Cra. 60 No. 63-36). Estos operarán hasta la media noche del 3 de marzo, por favor verificar con antelación el horario.

Los cierres y desvíos programados que se realizarán esta noche empezarán desde las 9am hasta la media noche.

El único cierre programado es el de la Calle 63 costado oriente a occidente entre los tramos Cra 60 hasta la Cra. 68.

Desvíos programados:

Desvío 1: Para los vehículos que transitan por la Calle 63 en sentido oriente-occidente, deben tomar la carrera 60 al sur, calle 53 al occidente y carrera 68 al norte y/o sur para retomar sus recorridos.

Desvío 2: Para los vehículos que transitan por la carrera 60 en sentido norte-sur y toman la calle 63 al occidente, deben continuar por la carrera 60 la sur, calle 53 al occidente, carrera 68 al norte y/o sur para retomar sus recorridos.

Desvío 3: Para los vehículos que transitan por la carrera 60 en sentido sur-norte y toman la calle 63 al occidente, deben tomar la carrera 60 la sur, calle 53 al occidente, carrera 68 al norte y/o sur para retomar sus recorridos.

Por lo anterior se recomienda que ubique con sus amigos, familiares o servicios de transporte puntos de recogida sobre la Transversal 60 frente a la plaza de artesanos.

Estas son algunas recomendaciones generales:

• Asistir con ropa y zapatos cómodos de acuerdo a las condiciones climáticas de la ciudad.

• llegar al lugar con tiempo suficiente para poder ingresar sin inconvenientes.

• Si se asiste con adultos mayores o personas en discapacidad se debe solicitar apoyo al personal de la organización, ellos le indicaran como realizar el ingreso.

• No está permitido el ingreso a mujeres en visible estado de embarazo.

• Establecer previamente un punto de encuentro con las personas que lo acompañan.

• Si se extravías debe acudir a un punto de encuentro de policía o a un logístico identificado.

• Siga en todo momento las indicaciones del personal de seguridad.

• No se permite el acceso al lugar de cámaras filmadoras o de fotografía profesionales (con lente removible).

• El personal de logística está debidamente uniformado e identificado. NO entregue sus boletas a ninguna otra persona. Si tiene alguna duda acuda al personal de logística o seguridad.

• En el concierto encontrarás servicios de: Baños, restaurantes, seguridad, policía, primeros auxilios.

Edad Mínima de ingreso:

• Edad mínima de 12 años.

• Todo menor de 14 años debe ir acompañado de un adulto responsable.

Discapacitados:

Hay secciones habilitadas para discapacitados, contacte a una persona del equipo logístico para recibir indicaciones de ingreso.

Restricciones:

• No se permitirá el ingreso de comidas y bebidas.

• No se permitirá el ingreso, ni el consumo de bebidas alcohólicas, ni cigarrillos.

• No es permitido el reingreso, una vez revisada la boleta no hay reingreso.

• No es permitido el ingreso de banderas, pendones, ni pancartas.

• Está prohibido el ingreso de armas, sombrillas, cinturones con chapa, elementos corto punzantes o cualquier objeto que al ser arrojado o manipulado pueda perjudicar la seguridad de los asistentes.

• Tenga en cuenta que no está permitido fumar.

• Las boletas falsas serán retenidas y destruidas por los controles del evento y no se permitirá el ingreso del portador sin importar el lugar donde se haya adquirido.