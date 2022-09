Adam Levine, de Maroon 5, negó aventura con la modelo Sumner Stroh, pero aceptó que cruzó la línea

Hollywood arde con la publicación de la modelo Sumner Stroh, quien aseguró que sostuvo una relación clandestina con Adam Levine, vocalista de Maroon 5 y que este la contactó para comunicarle que iba a tener un tercer hijo con su esposa, Behati Prinsloo, pero que le gustaría que llevara el nombre de ella, la supuesta amante.

La noticia cayó como un baldado de agua fría para la prensa rosa hollywoodense, que siempre vio en la relación de Levine y Prinsloo una de las parejas de mayor solidez en la farándula.

“Tuve una aventura con un hombre que estaba casado con una modelo de Victoria’s Secret. En ese momento, ya saben, yo era joven, ingenua y, francamente, me sentí explotada. No estaba en la escena como lo estoy ahora, así que definitivamente fui muy fácil de manipular”, sostuvo Stroh.

En medio de la expectación que causó, unas frases después, la modelo soltó soltó la bomba de que ese hombre era nada más y nadie menos que Adam Levine, líder de la banda musical Maroon 5.

“Estoy segura de que saben quién es Adam Levine. Adam y yo estuvimos saliendo durante aproximadamente un año”, sostuvo la modelo, quien reveló, como prueba de sus afirmaciones, imágenes de sus conversaciones privadas con el artista.

Sin embargo, la revelación de la supuesta infidelidad de Levine fue nada comparado con un detalle que parece haber superado cualquier nota de lealtad. Según Stroh, al enterarse de que tendría un tercer hijo con su esposa, Levine la llamó para preguntarle si podría bautizar a su hija con su nombre: Sumner.

El silencio sepulcral que guardó Adam Levine se rompió este martes, cuando en declaraciones a la cadena de noticias entretenimiento TMZ negó haber sostenido una relación sentimental con la modelo y matizó sus acercamientos con simples coqueteos inofensivos.

"Juzgué mal al hablar con alguien que no fuera mi esposa de cualquier manera coqueta. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida”, dijo Levine a TMZ.

"En ciertos casos se volvió inapropiado. He abordado eso y tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia. Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo haré de nuevo. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos y lo superaremos juntos”, añadió el líder de Maroon 5.

