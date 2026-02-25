Somos un pueblo que requerimos seguir sanando: monseñor Héctor Fabio Henao

Durante el foro ‘Para la Polarización, la conversación’, monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia para las relaciones Iglesia-Estado, se refirió a la situación que vive el país y reconoció que en distintos sectores existen angustias e incertidumbres que requieren un proceso común de sanación.

“Tenemos angustias, incertidumbres, tenemos narrativas que se han construido a veces distorsionando también la realidad, pero narrativas que nos llevan a identificar esas cosas profundas, que son necesidades de sanación. Yo creo que somos un pueblo que requerimos seguir sanando”, señaló Henao.

Desde la Iglesia Católica también indicaron que es necesario mantener la esperanza, pese a las incertidumbres que puedan existir en el contexto nacional.

“Requerimos avanzar en nuestra capacidad de superar esas narrativas y somos un pueblo que definitivamente tenemos dentro de toda esa historia profunda que hay, a veces no narrada, de cómo se conformaron las ciudades, cómo se conformaron las regiones, cómo se conformaron distintos ámbitos. Tenemos también experiencias muy grandes de capacidad de mantener la esperanza y de mantener viva la visión hacia adelante”, agregó el monseñor.