Caribe

Video: fuertes vientos pusieron en riesgo aterrizaje de avión en Providencia

El avión involucrado en esta ocasión está afiliado a la empresa Satena. Pasajeros dicen que el trayecto duró más de media hora.

Momentos en los que el avión de Satena intentaba aterrizar en Providencia.
Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: 25 de feb, 2026
