Viuda de congresista que murió en avión Satena revela detalles del hallazgo: "Un tatuaje"

El 28 de enero de 2025, el vuelo HK4709 de Satena que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña se estrelló en zona rural del municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander, dejando 16 personas fallecidas.

Tras varias horas de incertidumbre por la desaparición de la aeronave del radar, equipos de rescate, familiares y habitantes de la vereda Curacica emprendieron una búsqueda en una zona boscosa y de difícil acceso. Según contó en Relatos al Límite de Blu Radio, dirigido por Felipe García, Diana Riveros, esposa del congresista Diógenes Quintero, una de las víctimas mortales, los primeros en llegar caminaron entre hora y media y tres horas por terreno empinado.

“Empieza la otra odisea, porque se encuentran con una escena demasiado desgarradora, difícil”, afirmó.

Avión al servicio de Satena accidentado en Norte de Santander. Foto: archivo Blu Radio.

De acuerdo con su testimonio, la identificación del congresista se logró gracias a un tatuaje visible en su cuerpo. “Diógenes tenía un tatuaje grande de la cara del papá de él que había muerto, y que había muerto en esa fecha, ese día 28 de enero, 12 años atrás. Y el tatuaje estaba destapado y era lo único que no tenía huellas del accidente, su piel intacta, su tatuaje intacto de la cara de su papá, y así lo identifican”, contó Riveros en Relatos al Límite.



Posteriormente, familiares confirmaron su identidad al encontrar su billetera con los documentos personales en el pantalón que llevaba puesto al momento del impacto.

La tragedia también cobró la vida de Natalia, asistente de Diógenes Quintero, de 29 años, madre soltera y parte de su equipo de trabajo. Según su esposa, la joven había viajado en avión por primera vez apenas ocho días antes del accidente.

“Nunca había montado un avión, esa fue su primera vez. Ocho días antes había sido su primera vez. Yo le compré su primer tiquete”, relató. Incluso recordó que tras ese primer vuelo le preguntó cómo se había sentido: “No, pero no estuvo tan mal”, fue la respuesta de Natalia, quien ese 28 de enero abordó la aeronave por segunda vez.

Riveros también reveló que fue ella quien compró los tiquetes de ambos ese día, luego de confirmar que viajarían juntos. “Le compro ahí yo los tiquetes a los dos. Era su segunda vez en avión”, señaló.

La aeronave, que debía aterrizar a las 12:05 del mediodía tras un trayecto de aproximadamente 17 minutos, perdió contacto y fue hallada horas después en zona montañosa. Desde entonces, las familias de las víctimas han insistido en que se esclarezcan las causas del accidente y se garantice una investigación rigurosa que responda a las múltiples dudas que aún persisten.