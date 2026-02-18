En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Viuda de congresista que murió en avión Satena revela detalles del hallazgo: "Un tatuaje"

Viuda de congresista que murió en avión Satena revela detalles del hallazgo: "Un tatuaje"

Tras varias horas de incertidumbre por la desaparición de la aeronave de Satena del radar, equipos de rescate, familiares y habitantes de la vereda Curacica emprendieron una búsqueda en una zona boscosa y de difícil acceso.

