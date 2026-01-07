Los 3 carros que más crecieron en ventas en 2025: compras aumentaron hasta 340 % más

El mercado de carros nuevos en Colombia cerró 2025 con cifras que confirman un repunte sostenido del sector, luego de varios años de ajustes y cambios en la demanda. El balance anual dejó un volumen total de 254.438 carros matriculados entre enero y diciembre, lo que representó un crecimiento del 26,4 % frente a 2024, de acuerdo con los registros del Runt.

Diciembre fue clave en ese resultado. Durante el último mes del año se entregaron 30.178 unidades, el mejor desempeño mensual desde 2019, impulsado por promociones, renovaciones de portafolio y una mayor disponibilidad de modelos en vitrinas.

Aunque buena parte de la atención se concentró en los vehículos más vendidos del país, el análisis detallado de las cifras permite identificar otro fenómeno relevante: el fuerte salto en las ventas de algunos modelos específicos, que registraron aumentos porcentuales muy superiores al promedio del mercado.

Carros Foto: AFP

¿Cuál fue el carro más vendido en Colombia en 2025?

En el acumulado anual, el Kia K3 (Sedán y Cross) se consolidó como el carro más vendido del país, con 9.728 matrículas, seguido por Mazda CX-30 y Renault Duster. Sin embargo, estos liderazgos en volumen no coinciden necesariamente con los mayores crecimientos porcentuales.



El ranking general muestra que, mientras algunos modelos tradicionales mantuvieron un comportamiento estable o incluso registraron caídas (como la Toyota Corolla Cross, que quedó de 5 lugar pero tuvo una reducción en ventas), otros —especialmente lanzamientos recientes o vehículos electrificados— experimentaron incrementos notables en comparación con 2024.

Es en ese punto donde aparecen los tres carros con el mayor crecimiento en ventas durante 2025, con aumentos que superaron ampliamente el 100 % interanual.

El Kia K3, que se comercializa en varias versiones, escaló en el ranking. Foto: Kia

¿Cuáles son los carros que más crecieron en ventas en 2025?

BYD Yuan Up

El crecimiento más pronunciado del año lo registró la BYD Yuan Up, que se posicionó como el vehículo con mayor aumento porcentual en ventas en Colombia durante 2025.



Matrículas en 2025: 5.183 unidades

Variación anual: +343,8 %

Además de liderar el crecimiento, la Yuan Up se ubicó como el carro eléctrico más vendido del país y alcanzó el octavo lugar del ranking general. Su desempeño también fue visible en diciembre, cuando ingresó al top 5 mensual con 824 unidades registradas.

BYD Yuan Up es de las SUV eléctricas más vendidas en Colombia Foto: BYD Press

Renault Arkana

El segundo mayor incremento del año correspondió a la Renault Arkana, modelo que tuvo una expansión en comparación con el año anterior.



Matrículas en 2025: 3.768 unidades

Variación anual: +249,2 %

Este resultado convirtió al Arkana en uno de los principales impulsores del crecimiento de Renault en el mercado colombiano, en un contexto en el que la marca mantuvo varios modelos dentro del top 20 de ventas nacionales.

Renault Arkana llegó a Colombia en 2024 Foto: Renault

Renault Kardian

El tercer lugar entre los mayores crecimientos fue para el Renault Kardian, que cerró 2025 con un aumento de ventas superior al 150 %.



Matrículas en 2025: 5.046 unidades

Variación anual: +151,0 %

El Kardian se ubicó en el noveno puesto del ranking general, superando a varios modelos consolidados y reforzando la presencia de Renault entre los vehículos con mejor desempeño relativo del año.

El comportamiento del mercado en 2025 no fue homogéneo. Mientras modelos como BYD Yuan Up, Renault Arkana y Renault Kardian lideraron los incrementos porcentuales, otros registraron descensos en sus matrículas.

Casos como Toyota Hilux (-15,6 %), Renault Kwid (-7,7 %) y Renault Stepway (-2,8 %) reflejaron una menor demanda, asociada en algunos casos a ciclos de producto avanzados o a cambios previstos en sus generaciones.

Renault Kardian llegó a Colombia en 2024 Foto. Renault Press

