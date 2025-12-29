Lanzarán carro que promete ir de Bogotá a Barranquilla con una tanqueada, híbrido y compite a Tesla

Para nadie es un secreto que China ya está entre los líderes en la carrera automotriz en el mundo. Con una variedad de marcas, cada semana el gigante asiático estrena y revela nuevos modelos que buscan hacerse de un nombre y desafiar a los principales fabricantes como Tesla, Volkswagen, Toyota, entre otros.

Pues bien, XPeng acabó de presentar su P7+ en versión híbrida de autonomía extendida (EREV), un vehículo que, según datos oficiales de la compañía, puede recorrer hasta 1.550 kilómetros sin necesidad de recargar batería ni reabastecer combustible, bajo el ciclo de homologación chino CLTC.

El fabricante informó que este modelo hará parte de su plan de expansión internacional y llegará a 36 países a partir de 2026, aunque no detalló los mercados específicos ni las fechas de lanzamiento.

XPeng 7+ Foto: XPeng

Autonomía combinada y uso eléctrico

De acuerdo con XPeng, el P7+ EREV puede operar como vehículo totalmente eléctrico durante trayectos de hasta 430 kilómetros. Esta distancia corresponde al alcance de la batería antes de que entre en funcionamiento el sistema de generación a gasolina.



Cuando la batería se agota, el vehículo activa un motor de combustión interna cuya función es producir electricidad. Según la compañía, este sistema permite alcanzar una autonomía total combinada de 1.550 kilómetros bajo el estándar CLTC, que en autonomía Europea se traduciría a unos 1.270 km.

XPeng explicó que el P7+ EREV no utiliza el motor a gasolina para mover las ruedas. La tracción es responsabilidad exclusiva del motor eléctrico, mientras que el propulsor de combustión actúa únicamente como generador.

En ese modo de operación, el consumo promedio informado por la marca es de 4,8 litros de gasolina por cada 100 kilómetros.

XPeng 7+ Foto: XPeng

Motorización

Según la ficha técnica divulgada por XPeng, la versión EREV del P7+ cuenta con un motor 1.5T (148 hp) que se acopla a un motor eléctrico de 241 caballos de potencia. La velocidad máxima declarada para esta configuración es de 200 kilómetros por hora.



Versiones completamente eléctricas

Además del modelo híbrido de autonomía extendida, XPeng confirmó que el P7+ también estará disponible en versiones totalmente eléctricas, que ofrecerán potencias entre 241 y 308 caballos, de acuerdo con la información publicada por la empresa.

Las versiones eléctricas podrán equipar baterías de litio o LFP, con capacidades de hasta 76,3 kWh, con las que se homologan hasta 725 kilómetros de autonomía bajo el ciclo CLTC.

En materia de recarga, XPeng señaló que el vehículo utiliza tecnología 5C, que permite pasar del 30 % al 80 % de la batería en aproximadamente 12 minutos.

XPeng 7+ Foto: XPeng

Precio en China y ventas iniciales

XPeng informó que el precio base del P7+ en su versión 100 % eléctrica en el mercado chino es de 186.800 yuanes, equivalentes a cerca de 22.600 euros al cambio actual. Las versiones EREV suelen ubicarse en un rango inferior, aunque no ha confirmado cifras.

Tras la presentación del modelo, XPeng reportó que se registraron más de 10.000 pedidos en los primeros siete minutos, según datos divulgados por la propia empresa.