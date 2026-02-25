En vivo
Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina

Aerocivil aseguró que no fue informada del avión de American con impactos de bala

La autoridad explicó en un comunicado que, según los reportes conocidos, "tras el aterrizaje de la aeronave en el Aeropuerto Internacional de Miami el pasado lunes, una inspección rutinaria detectó perforaciones en el plano derecho de la misma".

Torre de Control Aeropuerto Internacional El Dorado
Foto: Aeronáutica Civil
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de feb, 2026

