Aerocivil aseguró que no fue informada del avión de American con impactos de bala

Un avión de American Airlines que cubría la ruta entre Medellín y Miami aterrizó con perforaciones de bala en una de sus alas, detectadas durante una inspección rutinaria posterior en Estados Unidos, un hecho sobre el cual la Aeronáutica Civil (Aerocivil) de Colombia aseguró que no ha recibido una notificación formal.

La autoridad explicó en un comunicado que, según los reportes conocidos, "tras el aterrizaje de la aeronave en el Aeropuerto Internacional de Miami el pasado lunes, una inspección rutinaria detectó perforaciones en el plano derecho de la misma".

Sin embargo, precisó que hasta el momento "no ha recibido notificación formal sobre este evento por parte del operador aéreo, ni de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), ni de la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos", entidades competentes en ese país.

#InformaciónImportante | Sobre el vuelo AA923 de American Airlines, informamos que la situación se presentó posterior al aterrizaje y fue atendida bajo los protocolos establecidos. La seguridad operacional es prioridad. pic.twitter.com/FWpRhNgx3q — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) February 25, 2026

Según los datos del sitio web de seguimiento Flightradar24, la aeronave, un Boeing 737 MAX 8, voló de Miami a Medellín el domingo y regresó a la ciudad estadounidense el lunes por la mañana.



Ese trayecto se realizó sobre el mar Caribe, una zona donde actualmente se desarrolla la Operación Lanza del Sur, un operativo estadounidense contra el narcotráfico.

La aerolínea señaló a la cadena CBS News que "encontraron una perforación en el exterior de una de sus aeronaves durante una inspección de rutina", por lo que "fue retirada de servicio inmediatamente para su posterior inspección y reparación", y que "colaborarán con las autoridades" para esclarecer lo ocurrido. EFE