On Vacation trasciende el turismo con diversos proyectos sociales en Colombia

Durante más de dos décadas, On Vacation ha sido identificada principalmente como una empresa dedicada a la comercialización de paquetes turísticos en destinos emblemáticos como San Andrés, Amazonas y La Guajira. Sin embargo, lejos de la narrativa habitual del sector, centrada en tarifas, ocupación y promociones, la compañía ha desarrollado, de manera sostenida, una estrategia social y ambiental que hoy explica por qué figura entre las marcas más queridas del país.

Fundada hace 23 años por Carlos Londoño y actualmente liderada por Laura Muñoz, la cadena hotelera ha consolidado un modelo empresarial que integra el turismo con el desarrollo local. Aunque sus campañas publicitarias han sido ampliamente reconocidas y premiadas, buena parte de su impacto se ha producido fuera del foco mediático.

Uno de los programas más representativos se desarrolla en San Andrés, donde la empresa creó un centro de tareas destinado a los hijos de madres cabeza de familia que trabajan en sus hoteles. Allí, profesionales en educación infantil acompañan a los menores en actividades académicas y formativas, garantizando alimentación y cuidado en horarios laborales. Para muchas colaboradoras, esta iniciativa ha significado la posibilidad real de conservar su empleo y contar con una red de apoyo que antes no existía.

Su compromiso con la formación también se ha extendido a jóvenes en condición de vulnerabilidad. En alianza con el SENA, alcaldías y gobernaciones, la compañía impulsó el programa “Estudia, Viaja y Trabaja”, a través del cual más de 350 jóvenes recibieron capacitación técnica y posteriormente vinculación laboral en la misma cadena hotelera. La iniciativa ha contribuido a reducir la informalidad en regiones donde las oportunidades de empleo formal son limitadas.



En materia ambiental, la empresa respalda desde hace más de ocho años proyectos de conservación de tortugas marinas, manatíes y especies amazónicas afectadas por la explotación ilegal. Asimismo, ha destinado recursos a brigadas veterinarias para la atención de animales heridos y se ha convertido en uno de los principales donantes de la Fundación Bioparque Ikozoa, centro dedicado a la recuperación de fauna víctima del tráfico ilegal. Gracias a estos aportes, ejemplares como jaguares, monos y aves exóticas han recibido tratamiento especializado; algunos lograron regresar a su hábitat natural y otros permanecen bajo cuidado permanente.

El impacto también alcanza a pequeños productores regionales. En La Guajira, la granja avícola AVICAM pasó de comercializar cantidades limitadas en el mercado local a despachar más de 14.000 huevos semanales a los hoteles de la cadena. En el Amazonas, una empresa familiar de pulpas de fruta abastece actualmente buena parte de la demanda del principal hotel de la región. Además, en sus instalaciones de La Guajira y Amazonas, la compañía habilitó espacios para que artesanos y emprendedores comercialicen sus productos, promoviendo ingresos sostenibles y reconocimiento del saber ancestral.

A estas acciones se suman brigadas médicas que, desde 2017, han llevado especialistas en pediatría, odontología, dermatología y psicología a comunidades apartadas; la siembra de más de 2.000 árboles en distintas zonas del país; y la recolección de más de 4,5 toneladas de residuos en playas y riberas del río Amazonas. La certificación como Empresa BIC refuerza, además, su compromiso legal con el bienestar laboral, la equidad y la sostenibilidad ambiental.

Aunque su nombre pueda sugerir conexión extranjera y, por supuesto, por su relación al tirismo, On Vacation es una compañía 100% colombiana que ha rechazado ofertas de inversión internacional para preservar su enfoque y autonomía. Más allá de la venta de vacaciones, la trayectoria de On Vacation evidencia un modelo empresarial que articula rentabilidad con responsabilidad social, consolidando una reputación construida, en buena medida, lejos de los reflectores.