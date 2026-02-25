En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Emprendimiento  / On Vacation trasciende el turismo con diversos proyectos sociales en Colombia

On Vacation trasciende el turismo con diversos proyectos sociales en Colombia

Uno de sus programas más representativos se desarrolla en San Andrés, donde la empresa creó un centro de tareas destinado a los hijos de madres cabeza de familia que trabajan en sus hoteles.

On Vacation trasciende el turismo con diversos proyectos sociales en Colombia
On Vacation trasciende el turismo con diversos proyectos sociales en Colombia / Laura Muñoz Presidente de On Vacation
On vacation
Por: Redacción comercial
|
Actualizado: 25 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad