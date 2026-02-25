En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / “Temo por mi vida”: candidata a curul de paz en la Sierra Nevada denuncia amenazas

“Temo por mi vida”: candidata a curul de paz en la Sierra Nevada denuncia amenazas

Luz Ana Camacho, aspirante a la CITREP 12 (Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijá), asegura que viene siendo intimidada desde 2024.

