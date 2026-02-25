Revelan detalles del conductor que llevó a Diana Ospina antes de ser víctima del paseo millonario

Las autoridades de Bogotá intensificaron la búsqueda de una estructura criminal señalada de operar bajo la fachada de transporte legal, tras el traumático “paseo millonario” del que fue víctima Diana Lorena Ospina.

La mujer permaneció desaparecida durante más de 40 horas, tiempo en el que, según la denuncia, fue privada de la libertad y obligada a realizar entre 10 y 13 transacciones bancarias. En total, los delincuentes habrían logrado despojarla de cerca de 50 millones de pesos.

El hecho ocurrió luego de que la víctima saliera de un establecimiento nocturno en el sector de Chapinero, una de las zonas de rumba más concurridas de la ciudad, donde abordó un taxi.

Al llegar a su destino, un segundo vehículo de servicio público interceptó el taxi en el que viajaba la mujer. En ese momento, los delincuentes abordaron el automotor original, iniciando lo que en el argot criminal se denomina un ‘paseo millonario’.



Según confirmó Noticias Caracol, el conductor del taxi involucrado (el primero al que subió Diana), compareció ante las autoridades para rendir su versión de los hechos. Con base en las pruebas recopiladas hasta el momento, las autoridades evaluarán las acciones que correspondan.

Un dato clave del caso es que ambos taxis pertenecen al mismo dueño.

Diana Ospina Foto suministradas

“El propietario nos informa de que ya se presentó en la Fiscalía, el vehículo se encuentra en poder del propietario. La Fiscalía requirió ya al conductor nocturno que tenía el vehículo. Tengo entendido, según información del propietario, que lo visitó la Fiscalía en su domicilio”, dijo Diego Parra, representante legal.

Publicidad

Noticias Caracol confirmó que el conductor del taxi tiene anotaciones judiciales por hurto calificado y agravado, además de un registro por lesiones personales. También se conocieron detalles de una audiencia adelantada en 2024.

Según lo expuesto en esa diligencia, la víctima había solicitado un servicio mediante una aplicación de transporte y, cuando estaba por finalizar el recorrido en la carrera Novena con calle 30 sur, fue interceptada por tres hombres. Los sujetos, presuntamente armados con elementos cortopunzantes, la intimidaron y le arrebataron sus pertenencias.

En ese proceso, el señalado, quien tenía 21 años al momento de los hechos, fue puesto disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización.

Publicidad

Hugo Ospina, líder de los taxistas, calificó el caso como “macabro” y denunció que el subarriendo irregular de vehículos estaría facilitando que estructuras criminales utilicen taxis para delinquir, sin controles administrativos efectivos. Incluso advirtió que algunas víctimas han sido intimidadas con amenazas directas para evitar denuncias.