Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina

Bogotá  / Revelan detalles del conductor que llevó a Diana Ospina antes de ser víctima del paseo millonario

Revelan detalles del conductor que llevó a Diana Ospina antes de ser víctima del paseo millonario

Un dato clave del caso es que ambos taxis involucrados en la desaparición de Diana Ospina pertenecen al mismo dueño.

