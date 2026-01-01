Sector automotor cerró 2025 con cifras récord y fuerte impulso de vehículos eléctricos

El sector automotor en Colombia cerró el 2025 con un balance ampliamente positivo y niveles de ventas que no se registraban desde antes de la pandemia, de acuerdo con el más reciente informe de Fenalco y la Andi, elaborado con cifras del RUNT.

Solo en diciembre se matricularon 30.135 vehículos nuevos, lo que representó un crecimiento del 19% frente al mismo mes de 2024. “Este resultado convirtió a diciembre en el mejor mes del año y alcanzó un nivel de registros mensuales que no se observaba desde el 2019”, se lee en el documento.

Con este desempeño, el acumulado entre enero y diciembre de 2025 llegó a 254.205 matrículas, lo que significó un crecimiento anual del 26,5% frente a 2024, consolidando la recuperación del sector.

Uno de los principales motores del mercado fue la movilidad sostenible. El informe destaca que en diciembre, el registro de vehículos eléctricos creció un 67% frente a diciembre del 2024, alcanzando las 3.234 unidades, la cifra mensual más alta registrada en la historia del país. En el caso de los híbridos, el crecimiento fue del 49,5%, con 8.381 unidades, el mayor volumen mensual registrado en la historia del país.



En el balance anual, las cifras confirman la tendencia: durante todo 2025 se matricularon 19.724 vehículos eléctricos, con un crecimiento del 115%, mientras que los vehículos híbridos alcanzaron 67.899 unidades, un aumento del 59 % frente al 2024.

Por segmentos, el mayor crecimiento se registró en las camionetas, que aumentaron 77% en diciembre. “Los segmentos con mayor crecimiento fueron las camionetas, seguidas por las vans y las pick ups”, señala el documento.

En cuanto a marcas, Kia, Renault, Mazda, Chevrolet y BYD lideraron las matrículas de diciembre y concentraron cerca del 47% del mercado en el último mes del año. En el acumulado de 2025, Kia y Renault se mantuvieron como las marcas con mayor participación.

A nivel regional, Bogotá, Medellín y Cali encabezaron el volumen de matrículas. No obstante, el informe resalta que “las ciudades con mayor crecimiento en los registros de vehículos fueron Sincelejo, con un aumento del 128,5 %, seguida por Armenia y Villavicencio, ambas con crecimientos del 64%”. También se destacaron Manizales y Bogotá, con incrementos del 60% y 59%, respectivamente.

Con estos resultados, Fenalco y la Andi concluyen que el sector automotor cerró 2025 con una recuperación sólida, apalancada en la transición hacia tecnologías limpias, el dinamismo de la demanda y un mejor desempeño del mercado frente a los años recientes.