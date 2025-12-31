En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Plan Éxodo
UPC
Cifra desempleo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Estos carros reciben alivio con el incremento del SOAT: a propietarios les saldrá más barato

Estos carros reciben alivio con el incremento del SOAT: a propietarios les saldrá más barato

a Superintendencia Financiera de Colombia confirmó las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para 2026.

Soat
Para poder transitar en el territorio nacional todos los vehículos deben estar amparados por un seguro obligatorio vigente.
Foto: Blu Radio
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 31 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad