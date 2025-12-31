Estos carros reciben alivio con el incremento del SOAT: a propietarios les saldrá más barato

El inicio de 2026 traerá nuevos ajustes para el bolsillo de los conductores en Colombia. Sin embargo, no todos recibirán el impacto de la misma manera. Mientras varios sectores del parque automotor enfrentarán incrementos más marcados, miles de propietarios de carros particulares tendrán un respiro el próximo año. La Superintendencia Financiera de Colombia confirmó las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para 2026 y, en términos generales, el aumento para vehículos familiares será leve.

En medio de un contexto de alzas en servicios y productos, el anuncio fue recibido como una noticia positiva para quienes usan su carro principalmente para movilizarse en la ciudad o realizar trayectos cotidianos. La explicación está relacionada con el nivel de riesgo: los datos oficiales muestran que los carros particulares presentan menores índices de siniestralidad frente a otros tipos de vehículos.



Carros particulares tendrán uno de los menores aumentos del SOAT en 2026

Según la Superintendencia Financiera, los vehículos familiares de uso particular, especialmente aquellos con motores de menos de 1.500 centímetros cúbicos, tendrán una variación cercana al 0,38 %. Se trata de uno de los ajustes más bajos definidos para el próximo año.

Este comportamiento contrasta con el incremento del 5,17 % que se aplicará a motocicletas, taxis y microbuses, categorías que concentran una mayor cantidad de accidentes en las vías del país. Para la entidad, el ajuste diferencial responde a criterios técnicos y estadísticos, que evidencian un menor riesgo cuando se trata de carros particulares.

Tarifas del SOAT 2026: cuánto pagarán carros y camionetas

Con base en los valores confirmados, estas son algunas de las tarifas que empezarán a regir desde el 1 de enero de 2026 para las categorías con menor incremento:



Carros familiares de menos de 1.500 cc y con antigüedad inferior a nueve años : el valor del SOAT quedó en $447.300, con un aumento del 0,38 %.

: el valor del SOAT quedó en $447.300, con un aumento del 0,38 %. Camionetas de menos de 1.500 cc: la tarifa se fijó en $792.900 para 2026, también con una variación del 0,38 %.

Estos precios representan un alivio para quienes no utilizan su vehículo con fines comerciales y dependen de él para desplazamientos diarios.

Más allá del costo, el SOAT cumple una función clave en la seguridad vial. Esta póliza garantiza la atención inmediata a las víctimas de accidentes de tránsito, sin importar quién sea el responsable o si el vehículo involucrado cuenta con otros seguros. La cobertura incluye atención médica, quirúrgica y hospitalaria, medicamentos, rehabilitación, transporte e indemnizaciones por incapacidad permanente o fallecimiento.

Con este esquema, el Gobierno busca que el precio del SOAT refleje el nivel real de riesgo de cada tipo de vehículo, manteniendo su papel como una herramienta esencial de protección social y un respaldo para el sistema de salud en Colombia.