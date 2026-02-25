En vivo
Asesinan a tiros a trabajador de una empresa de buses en Barranquilla

Autoridades indagan si el atentado está relacionado con cobro de extorsiones a la empresa Cootransoriente, dado que en 2023 asesinaron al gerente de la compañía y dejaron herido a un directivo, en medio de presiones por no pago a una banda criminal.

Momento en que la Policía le abre paso al bicitaxi para que traslade al trabajador baleado al hospital.
Suministrada.
Por: Diana Ospino
|
Actualizado: 25 de feb, 2026

