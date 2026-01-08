Debuta SUV híbrida con 1.704 km de autonomía por $100 millones: compite con BYD, Tesla y más

El mercado automotor chino sigue ampliando su oferta de vehículos electrificados con modelos que combinan motores eléctricos y de combustión. En ese contexto, el fabricante Xpeng presentó una nueva variante híbrida de su SUV G7, enfocada en extender la autonomía sin renunciar a sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

El lanzamiento se realizó junto con la actualización del modelo 2026 de la versión 100 % eléctrica del G7. Ambas variantes mantienen el mismo diseño exterior y dimensiones, lo que refuerza la estrategia de la marca de diversificar su oferta sobre una misma plataforma.



¿Cuál es la autonomía de la Xpeng G7 EREV?

La nueva versión G7 EREV incorpora un sistema eléctrico de rango extendido que combina un motor a combustión de 1,5 litros, con 110 kW (148 caballos), y un motor eléctrico ubicado en el eje trasero que entrega 218 kW (292 caballos).

Este conjunto se apoya en una batería de 55,8 kWh compatible con carga rápida 5C y un sistema eléctrico de 800 voltios. Gracias a un tanque de combustible de 60 litros, la autonomía combinada alcanza hasta 1.704 kilómetros, según informó Xpeng.

Xpeng G7 EREV Foto: Xpeng

Dimensiones y equipamiento

El Xpeng G7 es un SUV mediano de 4.918 mm de largo, 1.925 mm de ancho y 1.655 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.890 mm. El baúl ofrece una capacidad de 779 litros.



En el interior, el modelo integra una pantalla central de 15,6 pulgadas, un retrovisor digital de 9 pulgadas y un sistema de visualización frontal con realidad aumentada de 87 pulgadas.

Para los pasajeros traseros, se incluye una pantalla adicional de 8 pulgadas. También cuenta con carga inalámbrica para dispositivos móviles, asientos con funciones de ventilación, calefacción y masaje, techo panorámico y un sistema de sonido con 20 parlantes.

Xpeng G7 EREV Foto: Xpeng

Versiones y precio

El G7 EREV se ofrece en dos versiones: Max Tech y Max Flagship. En China, los precios van desde 195.800 hasta 205.800 yuanes, lo que equivale a entre 27.980 y 29.400 dólares, un valor cercano a los $100 millones al hacer la conversión a pesos colombianos.

Publicidad

De serie, ambas versiones incluyen dos procesadores Nvidia Drive Orin con una capacidad de cálculo de 508 TOPS. Xpeng permite adicionar sistemas de asistencia a la conducción más avanzados mediante paquetes opcionales con chips de inteligencia artificial propios de la marca.

Durante el evento, Xpeng también anunció la segunda generación de su modelo Vision Language Action (VLA), que integra percepción visual, comprensión del lenguaje y ejecución de acciones. Según la compañía, esta tecnología permitirá avanzar hacia niveles más altos de conducción asistida.

El presidente de Xpeng, He Xiaopeng, señaló que los vehículos equipados con este sistema comenzarán a llegar al mercado en marzo y afirmó que 2026 marcará el inicio de una nueva etapa para la conducción autónoma en China y Estados Unidos.

Xpeng G7 EREV Foto: Xpeng