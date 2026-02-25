En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Operativo contra matadero clandestino en Santander deja cinco capturados en San Gil

Operativo contra matadero clandestino en Santander deja cinco capturados en San Gil

En un contundente operativo contra el maltrato animal y la corrupción de alimentos, la Policía Nacional capturó a cinco personas y decomisó más de dos toneladas de carne en Santander.

