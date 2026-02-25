Ministerio de Trabajo anuncia que seguirá controles en plantas de Alpina

Inspección laboral en Alpina Sopó, riesgos laborales, libertad sindical y salud y seguridad en el trabajo se convirtieron en el centro del debate nacional tras la decisión del Ministerio de Trabajo de ordenar la paralización provisional de cuatro áreas en la planta de la compañía en Sopó, Cundinamarca. La medida, adoptada luego de una inspección de casi 24 horas, fue confirmada por la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, en entrevista con Mañanas Blu.

Según explicó la funcionaria, la diligencia obedeció a múltiples denuncias registradas en el sistema SISIMPO y a querellas interpuestas por nueve organizaciones sindicales con presencia en la empresa. “Teníamos suficientes razones para ingresar en esa inspección a Alpina, que además empieza en la planta de Sopó y vamos a continuar en el resto de plantas que tienen en el país”, afirmó Muñoz.

De acuerdo con el Ministerio, la Unidad Especial de Investigaciones encontró fugas graves en calderas de vapor, fallas en tanques que manipulan sustancias como soda cáustica y ácido nítrico, así como temperaturas peligrosamente altas en determinadas áreas de producción.

“El Ministerio está salvando vidas. Llegamos de manera preventiva, identificamos riesgos, ponemos sellos y damos un plazo para que la empresa haga las modificaciones necesarias”, sostuvo la viceministra, quien enfatizó que no se trata de sanciones apresuradas ni del cierre total de la operación.



Muñoz explicó que las medidas son preventivas y focalizadas. “No estamos sellando la operación de la empresa para que hayan pérdidas económicas. Estamos apoyando a los empresarios para que tengan lugares de trabajo seguros”, precisó.

La decisión incluyó un plazo de 15 días para implementar correctivos técnicos, entre ellos el sellado de fugas y el manejo adecuado de sustancias químicas industriales.



Controversia por ingreso de líderes sindicales

Uno de los puntos más polémicos de la inspección fue el presunto impedimento de ingreso a dos líderes sindicales que acompañaban la visita oficial. El Ministerio calificó la situación como preocupante y, además de ordenar el cierre preventivo de áreas, impuso una medida cautelar de no retaliación para proteger a trabajadores que dialogaron con los inspectores o que deseen afiliarse a organizaciones sindicales.

La empresa, por su parte, aseguró en un comunicado que la inspección se realizó “sin restricciones y con plena colaboración”. Alpina manifestó reparos frente al ingreso de dos veedores no vinculados formalmente al Ministerio, por posibles conflictos de interés, aunque sostuvo que dicha observación no afectó el procedimiento.

Frente a este punto, Muñoz fue enfática: “No son inspectores. Son organizaciones sindicales que ingresan en calidad de acompañantes y observadores, tal como lo establece el principio de colaboración del Convenio 81 de la OIT”.

La funcionaria explicó que bajo el reenfoque de la inspección laboral adoptado mediante la Resolución 4179, las visitas pueden contar con la presencia de representantes sindicales como garantes de transparencia. “Ellos no toman decisiones ni suscriben actas. El único que decide es el funcionario público del Ministerio de Trabajo”, aclaró.



Querellas por conductas antisindicales y acoso laboral

Durante la entrevista, la viceministra reveló que el Ministerio tramita “montones” de querellas contra Alpina, relacionadas con conductas antisindicales, exceso en la jornada laboral, no pago de horas extras, así como denuncias por violencia y acoso laboral.

“Varias de ellas son por salud y seguridad en el trabajo, pero me llama la atención que hay querellas por exceso en la jornada y no pago de horas extras”, indicó.

En cuanto al acoso laboral, Muñoz explicó que puede manifestarse como “maltrato, discriminación, cambiar funciones arbitrariamente o generar condiciones que hagan que el trabajador no quiera ir a su lugar de trabajo”.

La funcionaria señaló que estos factores hacen parte del riesgo psicosocial y están contemplados dentro de las prioridades del Ministerio, especialmente en el contexto de la reforma laboral.

Mesa tripartita y seguimiento nacional

Como parte del proceso, el Ministerio confirmó la instalación de una mesa tripartita entre autoridades, representantes de la empresa y trabajadores para hacer seguimiento a los planes de mejora.

“Después de la inspección sigue una mesa de diálogo y concertación tripartita para desescalar las querellas que hoy tiene Alpina en el Ministerio”, explicó Muñoz.

La viceministra también anunció que las inspecciones continuarán en otras plantas de la compañía a nivel nacional, en el marco de una estrategia más amplia de fortalecimiento de la inspección laboral en Colombia.

Alpina reiteró que respeta la libertad de asociación y que ya implementa los correctivos solicitados. Además, aseguró que las medidas adoptadas no comprometen la operación integral de la planta de Sopó.

