Ministerio de Trabajo anuncia que seguirá controles en plantas de Alpina

Ministerio de Trabajo anuncia que seguirá controles en plantas de Alpina

Según explicó la funcionaria, la diligencia obedeció a múltiples denuncias registradas y a querellas interpuestas por nueve organizaciones sindicales con presencia en la empresa.

