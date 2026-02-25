Padre Diego Jaramillo: "No vendo nada, lo único que pido son casas para los pobres"

El reconocido sacerdote Diego Jaramillo, rostro y voz del emblemático El Minuto de Dios, en diálogo con Mañanas Blu le salió al paso de las recientes campañas publicitarias que circulan en redes sociales utilizando su imagen de manera no autorizada.

El clérigo aclaró que no está promocionando productos comerciales y que su única misión sigue siendo la labor social en favor de los más necesitados.



El fraude detrás de la Inteligencia Artificial

La preocupación surgió tras la aparición de anuncios que muestran al padre Jaramillo vendiendo colágeno y productos para la incontinencia. Personas inescrupulosas están utilizando tecnologías de Inteligencia Artificial para manipular tanto su imagen, que aparece diariamente en televisión, como su voz, la cual es ampliamente reconocida por los colombianos.

Ante esto, el padre fue enfático: "Yo no tengo absolutamente ninguna publicidad, de manera que si la usan es de una manera fraudulenta". Jaramillo sugirió que quizás su longevidad ha llevado a algunos a creer que podría ser un modelo para medicinas relacionadas con la vejez, pero reiteró que cualquier uso de su persona para estos fines es una mentira y un fraude.

El sacerdote aclaró que su única mención a una marca comercial ha sido, por décadas, la del patrocinador oficial de su programa. "A duras penas le hago propaganda a Azúcar Manuelita", comentó con humor. Este vínculo comercial no es nuevo; de hecho, la marca ha apoyado la obra del Minuto de Dios durante 70 años.



Jaramillo mantiene la tradición iniciada por el padre García Herreros, recordándole a su audiencia que dicho producto refina "el mejor azúcar de Colombia". Fuera de este compromiso institucional, el sacerdote aseguró que su interés no está en las ventas: "No tengo nada que vender. Lo único que hago es pedir para que me ayuden a hacer casitas para los pobres".

Vitalidad a los 94 años

A pesar de las noticias falsas sobre su salud o el uso de suplementos, el padre Diego Jaramillo reveló que se encuentra en un excelente estado físico y mental. En el próximo mes de mayo cumplirá 94 años. Aunque confesó sentir algunos dolores propios de la edad, como una molestia de ciática en la pierna izquierda, destacó que aún se desplaza por sus propios medios sin necesidad de bastón.

Escuche aquí la entrevista: