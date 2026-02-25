En vivo
Padre Diego Jaramillo: "No vendo nada, lo único que pido son casas para los pobres"

Padre Diego Jaramillo: "No vendo nada, lo único que pido son casas para los pobres"

Personas inescrupulosas están utilizando tecnologías de Inteligencia Artificial para manipular tanto su imagen, que aparece diariamente en televisión, como su voz, la cual es ampliamente reconocida por los colombianos.

