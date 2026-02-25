Por obras de EPM inició cierre de un año en uno de los carriles de la avenida Regional en Bello

Por una serie de obras que adelantará la empresa EPM en Bello inició un cierre de un año en uno de los carriles de la avenida Regional, en sentido sur-norte, a la altura del Polideportivo Tulio Ospina.

Aunque se trata de un proyecto de expansión y modernización del sistema de acueducto en el municipio de Bello, que responde al crecimiento urbano de este municipio, habrá el cierre de un año del carril derecho de la calzada oriental de la avenida Regional, en sentido sur-norte.

Este cierre será hasta el año 2027 será de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde por 10 horas que, sin duda, generará un gigantesco trancón para quienes van no sólo a Bello, si no el resto de municipios del norte del Valle de Aburrá y la conexión a la Costa Caribe y los Santanderes. Como vías alternas estarán La Seca que pasa de 4 carriles a uno en la UVA y la autopista norte.

“Esa inversión que comprende en su mayoría la construcción de tanques y tuberías de gran diámetro permitirá mejorar las condiciones de transporte de agua potable de EPM. Para la ejecución de esas obras de manera segura, es muy importante realizar cierres parciales sobre las vías”, dijo Alvin Quintero, Jefe encargado planta infraestructura primaria de EPM.



Aunque ante las dudas de los ciudadanos, EPM señaló a Blu Radio que los trabajos no se hacen de día por su alta complejidad y con el fin de garantizar la seguridad de quienes transitan por la vía y los trabajadores.

“Estas obras requieren maquinaria de gran tamaño, un monitoreo constante del personal y seguimiento permanente de las condiciones del río Aburrá-Medellín. Además, por su cercanía al cauce, son actividades de alto riesgo, por lo que ejecutarlas en jornada diurna nos permite tener mayor control, prevenir incidentes y avanzar de forma segura. Estos trabajos buscan garantizar el servicio de acueducto para el futuro de Bello y el norte del Valle de Aburrá”, afirmó la respuesta.

Por otro lado, la Alcaldía de Bello afirmó que sí se planteó la opción de realizar los trabajos en horario diurno, pero, siendo una vía concesionada, la aprobación la hizo el Invías. Sin embargo, insistieron que se acordó que se hará monitoreo permanente a la movilidad y, en dado caso y con evidencia, se evidencié una afectación, se solicitará cambio o ajuste del horario en el permiso por parte de Invías.

La apuesta de EPM en Bello se traduce en la construcción e instalación de 21.19 kilómetros de nuevas redes primarias o principales, conocidas también como conducciones; 2.96 kilómetros de redes de distribución o secundarias, que es la tubería que llega hasta los inmuebles y la construcción de tres tanques de almacenamiento de agua potable, dos ya construidos y en operación, de 5.000 metros cúbicos y 1.400 metros cúbicos, y un tercero que está en ejecución de 2.500 metros cúbicos de capacidad.



Obras en alcantarillado

Las inversiones de EPM en el municipio de Bello también abarcan el servicio de alcantarillado, para el cual se contempla la modernización de 26.12 kilómetros de redes primarias y 0.73 de redes secundarias, con el propósito de recoger las aguas residuales del sistema público y llevarlas hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Claras, ubicada también en el municipio.



Las cifras

Durante 2025, EPM invirtió en Bello más de 102.000 millones de pesos.

En 2026, la cifra de inversión se estima en $78.000 millones.

Bello, después de Medellín, es la segunda localidad con mayor inversión en infraestructura de servicios públicos.