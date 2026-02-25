En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Por obras de EPM inició cierre de un año en uno de los carriles de la avenida Regional en Bello

Por obras de EPM inició cierre de un año en uno de los carriles de la avenida Regional en Bello

Se trata de un proyecto de expansión y modernización del sistema de acueducto por parte de EPM en el municipio de Bello.

Publicidad

Publicidad

Publicidad