Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, miércoles 25 de febrero de 2026

El sector de los juegos de suerte y azar en Colombia continúa consolidándose como uno de los más dinámicos y consultados por los apostadores. Entre las opciones disponibles, el Dorado Mañana se mantiene como uno de los sorteos de mayor preferencia, gracias a su frecuencia, atractivo plan de premios y facilidad para participar.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, miércoles 25 de febrero de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 25 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Cuánto paga el Dorado Mañana

El Dorado Mañana ofrece un plan de premios que varía según la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Los pagos oficiales por cada peso apostado son los siguientes:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Desde el año 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, conocida como serie complementaria, una modalidad que amplía las posibilidades de obtener premios adicionales y aumenta el atractivo del juego para los participantes.

Este esquema de pagos es uno de los principales factores que mantiene al Dorado Mañana entre los sorteos más buscados por quienes siguen de cerca los resultados del chance en Colombia.



Hora del sorteo del Dorado Mañana

El Dorado Mañana se realiza en el siguiente horario:



Lunes a sábado: resultados después de las 11:00 a. m.

Domingos y festivos: no hay sorteo.

Este cronograma permite a los jugadores planear sus apuestas con anticipación y consultar los números ganadores de manera oportuna cada día hábil.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

En caso de resultar ganador, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse en los puntos autorizados de Paga Todo.

Para efectuar el cobro es necesario cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Mañana continúa destacándose dentro del mercado de juegos de azar en Colombia por su frecuencia diaria, transparencia y estructura de premios. Cada sorteo representa una nueva oportunidad para los apostadores que siguen atentamente los resultados con la expectativa de convertirse en los próximos ganadores.