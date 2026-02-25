En vivo
Por fuerte oleaje, restringen actividades marítimas y navegación de embarcaciones en San Andrés

Por fuerte oleaje, restringen actividades marítimas y navegación de embarcaciones en San Andrés

Los vientos alcanzan los 44 kilómetros por hora y olas hasta 3 metros de altura como consecuencia del tránsito de un frente frío que se aproxima desde el Golfo de México.

