Nuevo frente frío amenaza esta semana con llegar hasta el Caribe; incluye a San Andrés y Providencia

Desde el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se está advirtiendo sobre la llegada para esta semana, específicamente entre 22 y el 26 de febrero, de un nuevo frente frío sobre el mar Caribe, lo que podría agravar las inundaciones en el departamento de Córdoba, Sucre y Bolívar.

Además de los departamentos mencionados, el Ideam incluye al resto de las regiones Insular, Caribe, Andina y Pacífica, pues la probabilidad de precipitaciones es alta y con ella vendrán vientos de hasta 50 kilómetros por hora o hasta deslizamientos de tierra y crecientes súbitas en zonas ribereñas.

En Montería ya se suman 53.492 damnificados.

Otro de los episodios que marcó el fin de semana fue el envío de ayudas humanitarias que realizó la compositora Adriana Lucía hacia su natal Lorica, una de las poblaciones más afectadas.

Allí, entre lágrimas y agradecimientos, accedió a cantar su canción Lamento sinuano, un clamor que llora por la destrucción del río Sinú.