En Bogotá capturaron a 15 personas responsables de extorsionar a ciudadanos y comerciantes de algunos barrios de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Antonio Nariño y Mártires. De acuerdo con la Policía y la Secretaría de Seguridad, algunos capturados eran parte de las bandas ‘Satanás’ y ‘Los Bautista’. Asimismo, las extorsiones se realizaban por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto y panfletos.

Según las autoridades, en Chapinero se presentó el primer caso que alertó a las autoridades, luego de la denuncia de un comerciante de artículos tecnológicos al que le pedían 15 millones de pesos a cambio de no atentar en su contra. Sin embargo, cuando uno de los delincuentes intentaba extorsionar al comerciante, fue capturado en flagrancia.

En Ciudad Bolívar, según las autoridades, operaba la banda transnacional ‘Los Satanás’. El caso se registró en un lavadero de vehículos en el que un extrabajador del lugar entregó videos e información del local comercial a los extorsionistas, quienes le exigían a los dueños más de 20 millones de pesos para no atentar contra el establecimiento.

Así operaban 15 extorsionistas capturados en Bogotá: algunos eran miembros de poderosas bandas

En San Cristóbal, mientras dañaban la fachada de un local comercial, la Policía capturó a dos extorsionistas que se hacían pasar por integrantes de una banda delincuencial para sembrar miedo en las calles.



Las organizaciones criminales también operan desde distintas ciudades y desde las cárceles del país. En Villavicencio fue capturada alias ‘Jeimmy’, quien sería integrante de la banda ‘Los Bautista’, desarticulada en 2025, y es señalada de delitos como extorsión y concierto para delinquir. Su modus operandi era coordinar las actividades ilícitas por ciberextorsión, especialmente desde la cárcel La Picota de Bogotá.

Las 15 personas capturadas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes. Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento a nueve de estos capturados en centro carcelario y a los otros seis les fue otorgada detención domiciliaria.