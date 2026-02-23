En vivo
Capturan a integrante del ELN por atentados que dejaron dos policías y dos soldados muertos

Capturan a integrante del ELN por atentados que dejaron dos policías y dos soldados muertos

Alias 'Mirla' fue capturado en un operativo en Santa Rosa, sur de Bolívar, esta vinculado con dos atentados en los que murieron 4 miembros de la fuerza pública.

